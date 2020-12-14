Казначейство напомнило, какие операции нужно сделать до конца года и в начале следующего

Федеральное казначейство направило учреждениям график совершения операций с 30 ноября 2020 г. по 29 января 2021 г. В нем указаны мероприятия и последние дни, когда их нужно завершить. Соответствующая информация содержится в письме Казначейства № 07-04-05/03-24007.

Получатели средств федбюджета должны использовать средства федерального бюджета текущего финансового года до 28 декабря. Кроме того, для них и для неучастников бюджетного процесса 29 декабря последний день, когда в ТОФК можно представить платежные и иные документы по операциям по выплатам за счет наличных денег.

Получатели средств федбюджета, а также федеральные бюджетные и автономные учреждения не позднее 29 декабря должны подать в ТОФК расшифровки сумм неиспользованных средств (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денег). В поле «Вид операции» нужно указать «неиспользованные».

Также 29 января – последний день, когда получатели средств федбюджета вправе уточнить реквизиты платежных документов для перечисления средств, возвращенных из-за неверно указанных реквизитов получателя платежа.