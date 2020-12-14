За срыв сроков оплаты по договорам с субъектами МСП будут наказывать

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушение сроков оплаты договоров по 223-ФЗ, если договор заключен с субъектом малого и среднего предпринимательства.

Кодексом об административных правонарушениях теперь будет предусмотрена ответственность за нарушение заказчиком срока оплаты товаров, работ, услуг по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства, в виде штрафа: для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

Ранее нижняя палата расширила возможности участия небольших компаний в госзакупках, благодаря чему выход на этот рынок стал серьезной поддержкой для малого и среднего бизнеса, столкнувшегося с финансовыми сложностями в период распространения коронавируса. Но несвоевременная оплата товаров или услуг по госконтракту может серьезно отразиться на финансовом состоянии бизнеса вплоть до банкротства.