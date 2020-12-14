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    Особенности квотирования отечественных товаров установлены по 44-ФЗ

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    С 11 августа действуют изменения о выполнении обязательной доли закупок отечественных товаров по 44-ФЗ. В связи с этим правительство установило: перечень российских товаров, а также товаров из стран ЕАЭС с минимальной долей закупки.

    Кроме того, прописаны особенности определения НМЦК, правила формирования отчетности об объеме закупок и порядок оценки достижения заказчиком минимальной доли закупок.

    Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г., за исключением отдельных положений. Оно не применяется к закупкам, которые объявлены до этой даты.

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