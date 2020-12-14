Может ли заказчик требовать от подрядчика пройти тест на коронавирус при исполнении госконтракта

Заказчик вправе требовать от подрядчика пройти тест на коронавирус при исполнении госконтракта. К такому выводу пришла УФАС, рассмотрев соответствующую жалобу.

Заказчик в документации установил требование: специалисты подрядчика, которые привлекаются для выполнения ремонтных работ, должны предоставить результат теста на коронавирус. Предъявить его нужно на момент начала работ. Участник закупки посчитал это незаконным и пожаловался в УФАС.

Контролеры поддержали заказчика по следующим основаниям: требование предъявляется при исполнении контракта. Оно не является основанием не допускать участника к закупке. Кроме этого, тесты проводятся за счет заказчика. Ни в документации, ни в проекте контракта эти расходы на участника не возложены.