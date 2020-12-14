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    На ЭТП ГПБ размещено невостребованное имущество АО «Уралэлектромедь

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    Организатор АО «Уралэлектромедь» разместил на ЭТП ГПБ информацию о проведении процедуры реализации невостребованных МТР, извещение ГП059072. В рамках лота реализуется 1942 позиции из разных товарных групп на общую сумму более 90 млн.руб.

    Тип процедурыПопозиционная

    Особенности: для участия не требуется наличие электронной подписи, возможен частичный выкуп имущества.

    Срок окончания приема заявок: 24 декабря 2020г.

    Перейти на карточку процедуры >>>

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    Справка о компании

    АО «Уралэлектромедь» - российское предприятие по электролитическому рафинированию меди и продукции из нее. Крупнейшее предприятие цветной металлургии в составе открытого акционерного общества «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК), расположенное в городе Верхняя Пышма Свердловской области России.

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