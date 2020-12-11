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    Подарки и советы - адвент-календарь от ЭТП ГПБ

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    Новый год – пора тепла, уюта и, конечно, подарков! Особенно хочется порадовать себя к окончанию 2020 года, добавить немного позитива в финал этой тяжелой эпопеи. А если подарок оказывается не только приятным, но и полезным – отмахнуться от новогоднего настроения становится просто невозможно!

    Адвент-календарь от ЭТП ГПБ – отличный способ зарядиться позитивом перед Новым 2021 годом! Мы собрали для вас только самые интересные материалы, полезные советы, лайфхаки высшего сорта, а под ёлочку положили отличные подарки для удобного участия в торгах и развития бизнеса.

    Но не будем слишком много говорить, наш адвент-календарь – это уникальный праздничный опыт, который нужно просто испытать!

    Посмотреть чудо-ёлочку!

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