Недобросовестный поставщик примет участие в госзакупках

Организация, включенная в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва сделки с госпредприятием, может без ограничений участвовать в конкурсах госорганов, поскольку эти закупки регулируются разными законами. К такому выводу пришло Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области. Юристы и эксперты рынка считают, что решение ФАС соответствует законодательству.

В декабре 2016 года московское ООО «С.В.К.» было включено в реестр недобросовестных поставщиков. Фирма не смогла выполнить контракт с одним из петербургских унитарных предприятий на поставку компьютерного оборудования. Как рассказали «Известиям» в компании, пока длилась госзакупка, часть оборудования перестали выпускать его производители. Поэтому «С.В.К.» предложила заменить товар: скажем, 20 «мышек» Genius NetScroll 100 — на такое же количество «мышек» Exegate. Заказчик не согласился, и компания оказалась в «черном списке».

В мае нынешнего года Выборгская таможня объявила аукцион на поставку запчастей для копировальной техники. ООО «С.В.К.» захотела поучаствовать в торгах. Но заявка московской фирмы была признана «не соответствующей требованиям» — из-за ее присутствия в реестре. Однако УФАС по Ленинградской области по жалобе ООО предписала пересмотреть конкурс.

В материалах ФАС отмечено, что «из буквального толкования положений закона о контрактной системе» следует: заказчик может требовать отсутствия поставщика в реестре недобросовестных поставщиков. Но только в реестре, предусмотренном этим законом. Присутствие в реестре по 223-ФЗ «не является причиной для отклонения заявки».

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе УФАС по Ленобласти, закупки для госорганов и госпредприятий регулируются разными законами. Первые — законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (он же — закон о госзакупках, 44-ФЗ). Вторые — законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (он же 223-ФЗ). Реестры недобросовестных поставщиков предусмотрены обоими законами — но это разные реестры. При этом любопытно, что ситуация несимметрична: статья третья 223-ФЗ разрешает покупателю требовать отсутствия поставщика в обоих реестрах.