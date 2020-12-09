Казначейство: Электронное актирование и оптимизация процедур 44-ФЗ – главная задача 2020. Обзор от эксперта ЭТП ГПБ

Разработать предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, а также предложения по стимулированию предпринимательской активности, совершенствованию методов борьбы с коррупцией и неэффективным использованием бюджетных средств с учетом практики применения законодательства – такой итог Всероссийского форума в сфере государственных и муниципальных закупок подвели в 2019 году.

Полноценно функционал электронного актирования заработал только в 2020 году. Ведомство который год активно работает над изменениями Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) в соответствии с планируемыми поправками в законодательстве. Данный функционал позволит в полном объеме перевести информацию об исполнении контракта из офлайна в Реестр контрактов, формировать все документы с соблюдением необходимой структуры, чтобы осуществлять автоматизированную постановку на учет товаров, работ, услуг в рамках бухгалтерского учета. Планируется, что с 01.04.2021 электронная приемка через ЕИС станет обязанностью для заказчиков.

В настоящее время электронное актирование – право заказчика и поставщика. Кроме того, стороны должны быть согласны на обмен документами через интерфейсы личных кабинетов в ЕИС. Данное условие обязательно должно быть включено в проект контракта, и ведомство рекомендует прописать его в таком формате:

возможность составления актов в электронной форме, используя функционал ЕИС;

использование в качестве акта приемки универсального передаточного документа (счета-фактуры).

Алгоритмы формирования документов через ЕИС:

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=§ionId=1411

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=§ionId=1388

Стоит отметить, что при работе в системе есть возможность осуществить полную приемку, частичную и оформить отказ от приемки.

В рамках использования функциональных возможностей ЕИС пользователям для формирования/редактирования/удаления/подписания доступны следующие виды документов о приемке:

передаточный документ (акт) — документ с функцией документа о приемке товаров (выполнении работ), результатом которых является изменение финансового состояния передающей и принимающей стороны;

счет-фактура и передаточный документ (акт) — документ с функцией счета-фактуры, используемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и функцией документа о приемке товаров (выполнении работ), результатом которых является изменение финансового состояния передающей и принимающей стороны;

счет-фактура — документ с функцией счета-фактуры, используемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость.

При формировании документа о приемке поставщик может приложить документ о приемке в виде вложения (т.е. в не структурированном виде), при этом прикладываемая информация не должна противоречить информации в электронном документе о приемке.

Формирование и подписание документов о приемке товаров (работ, услуг) в электронной форме ЕИС возможно не только в процессе исполнения контрактов, заключенных после 01.01.2020 г.

Ключевые планы ФК на 2020-2021 годы касаются реализации большого оптимизационного законопроекта, который внесен в Правительство РФ. Ожидается, что законопроект, в том числе, будет способствовать усилению цифровизации в сфере закупок, так одной из новаций является структурированный электронный контракт, автозаполнение Реестра контрактов. Планируется, что будет структурироваться реквизитный состав, который вносится в Реестр контрактов, что позволит улучшить качество информации в последнем, связать ее с последующим электронным актированием, уйти от лишнего контроля, а также избежать ошибок, связанных с человеческим фактором.

Ведущий эксперт ЭТП ГПБ Наталья Кузьмина.