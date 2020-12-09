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    Пока бумажные, но могут станут электронными

    Автор: zakupki-digital.ru
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    8 декабря 2020 года Правительство Российской Федерации внесло на ратификацию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части проведения аукционов в электронной форме».

    Данный законопроект предполагает заключение договора пользования рыболовным участком по результатам аукциона в электронной форме, кроме ряда случаев, прямо оговоренных в законопроекте, при которых вместо аукциона будет проводиться конкурс, включая рыболовные участки, выделенные для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

    Также Правительство предлагает аукционы по продаже права на заключение договора о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов и договора пользования водными биоресурсами также перевести в электронную форму.

    Важно отметить, что проведение аукционов в электронной форме обеспечивается оператором электронной площадки из числа операторов электронных площадок, функционирующих в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг. Таких операторов, перечень которых представлен на официальном сайте единой информационной системы, на данный момент определено восемь.

    В качестве организатора аукционов в электронной форме по продаже права на заключение договора о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, договора пользования водными биоресурсами, договора пользования рыболовным участком выступает федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства или привлеченная им в соответствии с положениями ФЗ-44 специализированная организация.

    Извещение о проведении аукциона в электронной форме размещается организатором аукциона на электронной площадке и на официальном сайте в сети Интернет.

    Правила организации и проведения аукционов в электронной форме по продаже права на заключение договора о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, договора пользования водными биоресурсами, договора пользования рыболовным участком будут устанавливаться Правительством Российской Федерации.

    Законопроект также предусматривает функционирование специального реестра недобросовестных участников аукционов в электронной форме по продаже права на заключение договора о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях, договора пользования водными биоресурсами, договора пользования рыболовным участком.

    Ведение такого реестра будет осуществляться уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

    В реестр недобросовестных участников аукционов включаются сведения об участниках аукциона в электронной форме, ставших победителями таких аукционов и уклонившихся от заключения договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, договоров о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях, договоров пользования водными биоресурсами, договоров пользования рыболовными участками.

    Таким образом, мы видим, что инструменты электронного аукциона проникают в разные сферы, при этом в качестве платформы определены электронные площадки, обладающие всеми необходимыми ресурсами для проведения подобных процедур и имеющие опыт работы в системе государственных и муниципальных закупок.

    Автор: Павел Лисин

    Закон, Правительство РФ, Государственная Дума, рыболовство, закупки, Торги, ЭТП ГПБ
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