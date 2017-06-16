Специфика российско-белорусских отношений в сфере закупок

Не так давно в белорусских СМИ была публикация, посвященная российско-белорусским отношениям в сфере закупок, в ней рассматривались сложности работы белорусских поставщиков на рынке закупок России. Тема интересна, но прежде всего, не стоит делать далеко идущие выводы по данным отраслей, не являющихся ведущими на госзакупках.

"Основная масса всех государственных заказов по 44-ФЗ и 223-ФЗ так или иначе связаны со строительством. Это более 2/3 от общего числа заказов на торговых площадках, если считать в рублях", - сообщил Т94 руководитель аналитического центра Ассоциации участников закупок Владимир Ястребов.

Не секрет, что в российской строительной отрасли сейчас кризис: по данным Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) количество банкротств за 2016 г. подскочило на 17,3%. Высшая школа экономики подсчитала что в предбанкротном состоянии пребывает до 18% российских строительных компаний. Но вот что интересно: в мае этого года в Пскове проходил Третий Международный форум регионального сотрудничества, на котором псковские власти рассказали об отличной работе белорусских строителей и своем намерении сотрудничать с ними в дальнейшем. Белорусскими специалистами уже детально проработан и представлен администрации Псковской области проект жилого квартала "Сиреневый бульвар". 1 сентября этого года в псковском микрорайоне Борисовичи откроется школа, которая построена при участии белорусских строителей и с использованием белорусских стройматериалов. На стройке работало 560 человек из разных областей Беларуси. По данным Российской газеты, в Калужской и Смоленской областях строятся уже целые "белорусские кварталы" – быстро и недорого. О том, чтобы спасать российские строительные компании, элементарно не выдерживающие конкуренции ни со своими, ни с чужими, речи не идет.

За I квартал 2017 г. крупнейшие госконтракты в Беларуси на поставку сырья, материалов и услуг действительно получил ряд российских компаний. Вот как выглядит ТОП-10 по данным белорусской газеты "Ежедневник": "ТАУ" (Россия), поставки синтетического каучука; "Псковвтормет" (Россия), поставки черного лома; "Олд Мех" (Россия), поставки подшипников и комплектующих; Aurobindo Pharma (Индия), поставки сырья для "Белмедпрепаратов", ТМК (Россия), поставка насосно-компрессорных труб; "Химические системы" (Беларусь), поставки кальцинированной соды; "Северсталь" (Россия), поставки металлопроката; "Польмед" (Беларусь), поставка лекарств; "Ремус-Декор" (Украина), поставки огнеупорной глины; "ВиН" (Беларусь), поставки осажденного диоксида кремния.

Итого – 5 российских поставщиков, 1 индийский, 1 украинский, 3 белорусских. При этом в ТОП-10 оказались два заказа компании "Белшина". Россияне поставляют ей синтетический каучук, а белорусы – осажденный диоксид кремния. Здесь стоит задаться вопросами не дискриминации, а производственных мощностей. Индийская Aurobindo Pharma, например, - один из крупнейших мировых производителей субстанций для фармацевтики и дженериков. С ее ценами и качеством продукции спорить сложно, не только на белорусском рынке, но и на мировом.

По мнению некоторых экспертов рынка сегодня в сфере регулируемых закупок белорусам мало что утешительного можно сказать. Их претензии обоснованы, и более того – в закупках по Закону № 223-ФЗ (сумма которых в четыре раза больше суммарного объёма государственного и муниципального заказа) установлен приоритет именно для российских поставщиков. Это не закрывает огромный рынок закупок госкомпаний для белорусов, но ставит их в невыгодные условия, поскольку в тексте Постановления № 925 не сказано, что белорусские союзники имеют для целей данного постановления равный статус с россиянами. Правда, в предпоследнем пункте этого постановления сказано о том, что оно применяется "с учетом" в т.ч. Договора ЕАЭС – Минэкономразвития России толковало эту оговорку в том смысле, что поставщики из Беларуси должны иметь в закупках по Закону № 223-ФЗ равный статус с россиянами, да и правоприменительная практика потихоньку направляется именно в русло такого толкования. Однако, ставить точку в дискуссии о применении этой нормы, увы, пока еще рано. Но коммерческие закупки у нас, к счастью, пока еще детально не урегулированы законодательством, и доступ к ним поставщикам из Беларуси как и раньше открыт. И в сегменте B2B, и в сегменте B2C белорусские товары все так же популярны у российских покупателей.

На белорусском сайте госзакупок Icetrade есть раздел "Зарубежные закупки", в котором преобладают российские тендеры. Кроме того, развивается сотрудничество между российскими и белорусскими электронными торговыми площадками.

В пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи, проект ее интеграции с Национальной электронной площадкой стартовал еще в 2012 г., но пока остановился на первом этапе. "Активных подвижек ко второму этапу пока нет, однако, поскольку электронные цифровые подписи Беларуси и России взаимно признаются, никто не мешает российским производителям регистрироваться и участвовать в белорусских торгах, и наоборот", - сообщил нам представитель БУТБ. По замыслу создателей проекта, итогом интеграции должна стать возможность взаимного участия российских и белорусских поставщиков в процедурах размещения государственного заказа Российской Федерации и Республики Беларусь. Сейчас российские и белорусские поставщики могут воспользоваться результатами первого шага интеграции - возможностью поиска извещений о проведении аукционов в электронной форме на поставку товаров, работ и услуг. Если будет реализован второй шаг интеграции, российские поставщики получат возможность участия в торговых процедурах по размещению госзаказа Республики Беларусь, пройдя аккредитацию Национальной электронной площадки, а белорусские поставщики, зарегистрированные на БУТБ, смогут участвовать в открытых аукционах в электронной форме, объявленных российскими государственными и муниципальными заказчиками.

Закупочное законодательство обеих стран находится в стадии формирования, и на регулирование взаимодействия в сфере закупок тоже потребуется время. Однако, основным способом закупки и в Беларуси, и в России является конкурс. В любом конкурсе есть победители и проигравшие, в этом собственно суть конкурентной борьбы, и в свете всего вышесказанного списывать проигрыши на дискриминацию как минимум некорректно.