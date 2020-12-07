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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / При закупках лекарств всех госзаказчиков обяжут использовать единый каталог препаратов

    При закупках лекарств всех госзаказчиков обяжут использовать единый каталог препаратов

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    С 21 декабря все заказчики будут обязаны использовать при закупках лекарств единый структурированный справочник-каталог лекарственных препаратов для медицинского применения (ЕСКЛП). Об этом сообщило Министерство здравоохранения РФ.

    Сведения из справочника, говорится в сообщении министерства, надо использовать на разных этапах закупки. В частности, при подготовке документации о закупке — для расчета НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, начальной цены единицы товара.

    А также на этапе заключения и исполнения контракта — при применении формы типового контракта на поставку лекарств и направлении сведений в реестр контрактов.

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