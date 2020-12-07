При закупках лекарств всех госзаказчиков обяжут использовать единый каталог препаратов

С 21 декабря все заказчики будут обязаны использовать при закупках лекарств единый структурированный справочник-каталог лекарственных препаратов для медицинского применения (ЕСКЛП). Об этом сообщило Министерство здравоохранения РФ.

Сведения из справочника, говорится в сообщении министерства, надо использовать на разных этапах закупки. В частности, при подготовке документации о закупке — для расчета НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, начальной цены единицы товара.

А также на этапе заключения и исполнения контракта — при применении формы типового контракта на поставку лекарств и направлении сведений в реестр контрактов.