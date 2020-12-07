Разъяснен порядок обоснования НМЦК при закупках медизделий

Специалисты Министерства здравоохранения РФ рассказали о нюансах в порядке определения НМЦК при проведении закупок медицинских изделий. Соответствующая информация содержится в письме Минздрава № 25-3/И/2-16610.

Заказчиком должно быть установлено средневзвешенное значение собранных цен без учета НДС при расчете:

начальной цены единицы медизделия (НЦЕ);

цены единицы медизделия (ЦЕМ);

стоимости расходных материалов (СРМ);

стоимости услуг по техническому обслуживанию на период гарантийного срока эксплуатации медизделия (СТО) .

Для медизделий, не указанных в подп. 2, 3 и 5 порядка.

Средневзвешенная цена определяется как отношение суммы произведений рассматриваемых объемов поставки к суммарному объему поставки таких товаров, работ, услуг.

Средневзвешенная цена может быть рассчитана с помощью стандартных функций табличных редакторов.

Если финансирование выделено только на закупку оборудования без расходных материалов, когда производителем учтена стоимость всех расходных материалов или оказание услуг по техобслуживанию для правильной и безопасной эксплуатации медицинского изделия в гарантийный период, при расчете НЦЕ по формулам, указанным в п. 14, п. 15 и п. 16 порядка, СРМ или СТО может быть указана равной нулю.

Но это возможно при условии предоставления соответствующих разъяснений производителя или поставщика.

При этом заказчик, применяя положения порядка, получает возможность при формировании НЦЕ учесть все особенности структуры ценообразования на медицинские изделия, в том числе по учету стоимости расходных материалов и услуг по техническому обслуживанию.

Кроме ттого, он может сформировать НЦЕ с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих или финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, соответствующих описанию объекта закупки или идентичных у различных производителей или поставщиков.