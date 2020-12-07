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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Можно ли попасть в РНП, если уведомление о подписании госконтракта попало в спам

    Можно ли попасть в РНП, если уведомление о подписании госконтракта попало в спам

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    Победитель вовремя не подписал контракт и не предоставил его обеспечение. По его словам, уведомление о необходимости подписать контракт автоматически попало в спам электронной почты. Несмотря на этот аргумент, сведения о победителе включили в Реестр недобросовестных поставщиков. 

    Победитель с этим не согласился, но суды его не поддержали: подавая заявку, участник несет риск наступления последствий при неисполнении своих обязательств. 

    Победитель действовал небрежно, поскольку не принял меры для надлежащего заключения контракта: не было ни проекта, ни протокола разногласий.

    Кроме того, внесение обеспечения не оправдывает победителя, поскольку сделал он это с опозданием.

    При сходных обстоятельствах сведения не всегда включают в реестр. Такие примеры есть в административной практике.

    Например, Челябинское УФАС посчитало, что победитель не хотел уклоняться: он подписал контракт, хоть и с опозданием. Кроме того, он представил сведения о четырех исполненных контрактах.

    Архангельское УФАС тоже не включило сведения в реестр: обеспечение внесено, хоть и с опозданием. Победитель направил заказчику объяснения и подтвердил намерение исполнить контракт.

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