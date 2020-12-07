Закупка товаров в целях исполнения государственного (муниципального) контракта

Приобретение заказчиками необходимых товаров не всегда обусловлено собственными нуждами организатора процедур по ФЗ № 223[1]. Нередко заказчик проводит закупки нужной продукции для того, чтобы своевременно и надлежащим образом исполнить свои обязательства по государственному (или муниципальному) контракту. Нормативное регулирование таких закупок и порядок их проведения в целом не отличается от процедур по приобретению продукции для собственных нужд заказчика. Однако есть важные особенности закупочного процесса, которые необходимо учитывать, закупая товары для исполнения контракта. Рассмотрим их подробнее.

Правила описания предмета закупки. Возможные злоупотребления со стороны заказчика по ФЗ №223

В соответствии с ч. 6.1 ст. 3 ФЗ № 223 закупка товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта, является одним из случаев использования заказчиком в описании предмета закупки указания на товарный знак. Иными словами, организатор процедуры вправе прописать конкретный товар с точным наименованием, тем самым исключив все иные возможные эквивалентные варианты продукции. При этом такое «ограничение» разрешено законодателем в целях своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчика по государственному (муниципальному) контракту в товарах с необходимыми показателями качества и безопасности.

Пример

В антимонопольный орган поступила жалоба заявителя, по мнению которого заказчик при проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку инструмента (концевых фрез) допустил нарушения при описании предмета закупки. Изучив материалы дела, комиссия УФАС установила, что в проекте договора прописано, что покупка товара выполняется в рамках программы РФ по развитию авиационной промышленности со ссылкой на данные контракта (№, дата) и указанием государственного заказчика. Заказчик указал тип покрытия товара Ti-NAMITE-A и Ti-NAMITE-X в целях того, чтобы обеспечить более точное и четкое описание характеристик продукции при исполнении государственного контракта. Кроме того, организатор торгов в возражениях отмечает, что данное наименование покрытия не является товарным знаком, а является характеристикой свойств продукции. По итогам рассмотрения дела, комиссия УФАС пришла к выводу, что у организатора торгов имелись законные основания не указывать слова «или эквивалент» при описании предмета закупки, поскольку им выполняется государственный контракт. (Решение УФАС по Пермскому краю по делу № 059/07/3-730/2020 от 09.07.2020)

Стоит упомянуть о возможных злоупотреблениях со стороны заказчиков по ФЗ № 223, которые делают ссылки на контракт и закупают товары (с конкретными показателями), которые совсем не требуются государственным (или муниципальным) заказчикам. Данные действия являются неправомерными и незаконными, поскольку описание товара будет осуществляться с нарушением норм Закона о закупках. Такие ухищрения чаще всего выявляются при проверке контролирующими органами закупочной деятельности заказчиков или при рассмотрении в антимонопольном органе жалобы поставщика о правомерности указания в документации товарного знака[2].

Сроки размещения закупки в рамках ФЗ № 223 по приобретению товара, необходимого для исполнения государственного (или муниципального) контракта

При планировании закупки для обеспечения нужд по государственному или муниципальному контракту заказчику по ФЗ № 223 затруднительно заранее спланировать сроки проведения необходимых процедур. Для того, чтобы своевременно закупить нужную продукцию, организатор торгов должен ознакомиться с условиями предстоящей закупки и контракта, определить период и объемы поставки необходимых товаров. Однако следует заметить, что порой заказчики по ФЗ № 223 попадают впросак: не дождавшись подведения итогов и подписания государственного (или муниципального) контракта, организовывают закупки товаров для его исполнения. На практике возникают ситуации, когда заявка заказчика не признается лучшей, и, соответственно, в дальнейшем с таким контрагентом не заключается контракт.

В таком случае заранее приобретенный товар становится ненужным, и проблема его реализации и применения ложится на плечи организатора процедуры (К примеру, заинтересованное лицо, увидев закупку государственного или муниципального заказчика, приобрело требуемый товар для исполнения будущего контракта. После занятия второго места в торгах у такого частника остался не только товар, но и обязанность по его оплате, что в конечном итоге может негативным образом отразиться на финансовом состоянии предприятия). Во избежание подобных ситуаций, время до подведения итогов и подписания контракта[3]потенциальному исполнителю лучше потратить на сбор коммерческих предложений поставщиков и составление закупочной документации в рамках по ФЗ № 223, чтобы в дальнейшем при необходимости оперативно опубликовать информацию о закупке товаров для исполнения контракта. Иногда на практике заказчик, размещая закупку по приобретению товаров для контракта по ФЗ № 44, указывает в документации условие о том, что он может отказаться от заключения договора на любом этапе до момента подписания договора по ФЗ № 223 (например, в случае если его заявка в процедуре по 44-ФЗ не была признана лучшей)[4].

Требования к поставке товара в рамках исполнения контракта и проекта договора

Грамотно и четко прописав требования к товару в своей закупочной документации и проекте договора, исполнитель сможет максимально эффективно и с высокими показателями качества выполнить обязанности по государственному или муниципальному контракту. При подготовке условий проекта договора закупочной процедуры по ФЗ № 223 заказчику следует ориентироваться на те требования к товару и условия исполнения, которые прописал государственный или муниципальный заказчик в своем контракте. Как правило, в данных закупках организатор торгов зеркальным образом указывает (дублирует) такие же условия к поставке продукции у себя в проекте договора для потенциальных поставщиков по 223 ФЗ.

При подготовке закупочной документации заказчику в рамках Закона о закупках важно прописать такие требования государственного или муниципального заказчика, как:

гарантийные обязательства товара (к примеру, срок гарантии на поставленный товар составляет срок, указанный в техническом паспорте завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с даты подписания акта приемки товара по количеству и качеству);

условия замены товара (к примеру, в случае выхода из строя оборудования (его частей, узлов, агрегатов) поставщик обязуется в течение 10 дней с момента получения уведомления (устного/письменного) покупателя о замене или ремонте оборудования произвести необходимый ремонт товара, заменить вышедшие из строя составляющие части, узлы, агрегаты оборудования в согласованные с покупателем сроки);

наличие документов, подтверждающих качество товара (например, паспорт качества, сертификат соответствия);

наличие отгрузочных, сопроводительных документов (например, паспорт изделия, руководство по эксплуатации)

ответственность за непоставку и (или) недопоставку товара (к примеру, за просрочку поставки товара поставщик уплачивает покупателю неустойку в размере 0.5% стоимости товара за каждый день просрочки или ответственность согласно требованиям контракта);

ответственность за поставку некачественного товара (к примеру, за поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований к качеству, установленных договором, поставщик уплачивает покупателю штраф в размере 100 000 руб.) и др.

Главное, чтобы все прописанные заказчиком условия закупочной документации и проекта договора по ФЗ № 223 были составлены без противоречий и в соответствии с Положением о закупке.

Сведения, подтверждающие заключение государственного (или муниципального) контракта

При проведении закупки товаров в целях исполнения контракта важно не только сделать ссылку на контракт, а для достоверности приложить к документации доказательство подписания такого документа. У потенциальных поставщиков могут возникнуть вопросы о наличии контракта, в рамках которого проводится процедура закупки конкретной продукции для его исполнения. Размещение заказчиком документов и сведений, обосновывающих правомерность своих действий, поможет избежать возможных жалоб в антимонопольный орган со стороны потенциальных контрагентов[5]. Например:

указать ссылку контракта в ЕИС и (или) его реквизиты (№, дата подписания);

приложить скан заключенного соглашения и (или) смету, где будет отражена потребность именно в тех товарах, закупку которых проводит заказчик по ФЗ № 223.

На практике встречаются случаи, когда имеющийся заключенный контракт не содержит данных о товарных знаках необходимой продукции. При таких обстоятельствах заказчик по ФЗ № 223 не вправе прописывать в своей документации конкретное наименование товара со ссылкой на подписанный контракт.

Пример

В антимонопольную службу поступила жалоба контрагента на действия организатора торгов при проведении открытого запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по модернизации систем внутреннего освещения. По мнению инициатора обращения, организатор торгов неправомерно указал требование к поставке товара с определенными товарными знаками без сопровождения словами «или эквивалент». Изучив материалы дела, комиссия УФАС установила, что заказчик запроса предложений разместил данную закупку в рамках исполнения муниципальных контрактов по итогам проведения открытого конкурса по выполнению работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов. В документации государственного заказчика, а также в муниципальных контрактах в отношении требуемого к поставке товара какие-либо товарные знаки не определены. Исходя из вышеизложенного, следует, что у государственного заказчика на дату размещения закупки и заключения муниципальных контрактов отсутствовала потребность в поставке и установке светодиодных светильников с определенными товарными знаками, следовательно, довод организатора запроса предложений о том, что товарные знаки были указаны в закупочной документации государственного заказчика в связи с исполнением муниципальных контрактов, несостоятелен, поскольку условие о поставке товара с товарными знаками первоначально не возникло из условий муниципальных контрактов. Комиссия УФАС пришла к выводу о том, что организатор рассматриваемой процедуры при описании объекта закупки в документации допустил нарушение п. 3 ч. 6.1 ст. 3 Закона о закупках. (Решение УФАС по Удмуртской Республике по делу № 018/07/18.1-27/2019 от 05.03.2019)

Возможность поставки эквивалентного товара для исполнения обязательств по контракту

Став победителем закупочной процедуры государственного (или муниципального) заказчика, организатору процедуры по ФЗ № 223 для надлежащего исполнения контракта необходимо строго следовать тем требованиям к товару, которые указаны в заключенном контракте. При таких закупках не стоит проявлять излишнюю инициативу и прописывать в собственной документации возможность поставки альтернативного товара (эквивалента), который, по мнению заказчика, подойдет для исполнения своих обязанностей по контракту. Допустив подобное, организатор закупки по ФЗ № 223 рискует получить штрафные санкции и заработать репутацию недобросовестного поставщика (к примеру, согласно заключенному контракту, поставщик обязался поставить товар для обработки зимних дорог с показателем массовой доли нерастворимого в воде остатка не более 2,5 %, однако полученный реагент не отвечал данному показателю, что в конечном итоге отрицательным образом сказалось на качестве асфальтобетонного покрытия проезжей части).

Подача запросов на разъяснение закупочной документации государственного (или муниципального) заказчика

На стадии подачи заявок на участие в закупочной процедуре государственного или муниципального заказчика потенциальному исполнителю в случае неясности условий предстоящей поставки и характеристик товаров следует направить запрос на разъяснение требований закупочной документации. Полученные сведения помогут контрагенту объективно оценить собственные возможности и рынок необходимых товаров, чтобы надлежащим образом исполнить обязанности по государственному или муниципальному контракту.

Зачастую контрагенты направляют заказчикам запросы о:

технических характеристиках товара;

возможности замены товара в рамках исполнения контракта на улучшенную продукцию;

сроке гарантийных обязательств (в случае отсутствия таких данных в документации);

возможности поставки продукции отдельными партиями и др.

Потенциальным исполнителям важно помнить о том, что такие запросы следует направлять в установленные документацией сроки. В противном случае, не получив необходимые сведения, контрагент рискует поучаствовать в процедуре, которая может оказаться ему не по силам. Также особое внимание при планировании участия в государственной или муниципальной процедуре исполнителю следует уделить анализу экономической ситуации на рынке необходимых товаров (к примеру, распространение коронавирусной инфекции, которая могла отразиться на объемах и сроках производства поставщиком нужной по контракту продукции).

Условия оплаты заказчиком поставленного товара в рамках ФЗ №223

Организатору закупки товаров в целях исполнения контракта важно своевременно выполнить обязанности не только перед государственным или муниципальным заказчиком, но и перед своим поставщиком по договору, заключенному согласно Закону о закупках. Это касается, прежде всего, обязанности по оплате приобретенной продукции. Как правило, исполнители по контракту опираются на те условия, которые им прописывают государственные или муниципальные заказчики, и оплачивают свои счета после поступления денежных средств за выполненные обязательства по заключенному соглашению. В проекте договора поставки по ФЗ № 223 заказчики процедур могут указать, к примеру, следующее: «Оплата за поставленный товар производится покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 5 дней с момента поступления оплаты от государственного заказчика по контракту № ... от … (при этом следует учитывать нормы законодательства по оплате товара для субъектов МСП и Положение о закупках)».

Однако организаторы процедур по ФЗ № 223 вправе предусмотреть иные способы и сроки оплаты[6] без привязки к заключенному контракту, к примеру:

аванс (например, в размере 30% от общей стоимости товара по договору);

отсрочка платежа (например, 30 календарных дней с момента поставки товара и подписания соответствующих документов о приемке товара);

рассрочка платежа (к примеру, поэтапная оплата; ежемесячная; за поставленную партию товара; за определенный объем выборки продукции и др.).

При любом выборе условий оплаты, организатору закупки по ФЗ № 223 следует помнить о том, чтобы осуществляемые платежи не затрудняли работу предприятия и не подрывали его финансовую устойчивость.

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, что участие контрагента в закупочных процедурах государственного (или муниципального) заказчика накладывает на него обязанности по надлежащему исполнению обязательств по контракту, а именно: своевременно закупить и поставить необходимый товар. При этом не стоит забывать, что при организации собственных процедур по закупке заявленной в контракте продукции по ФЗ № 223, заказчику следует подробно прописать все условия предстоящей процедуры со ссылкой на заключенный контракт с государственным (или муниципальным) заказчиком.

Автор: Елена Бусарова

[1] Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ [2]«Представителями заказчика на заседании комиссии не представлено доказательств, однозначно свидетельствующих о невозможности использования автомобилей «Е» класса иных производителей, а также не представлено доказательств проведения закупки в целях исполнения государственного или муниципального контракта». (см. Решение УФАС по Волгоградской области по делу № 034/10/18.1-154/2020от 27.02.2020) [3] Либо до размещения в ЕИС государственным (муниципальным) заказчиком итогового протокола, в котором будет указано, что такой участник признан победителем процедуры. [4] Данную возможность необходимо предусмотреть Положением о закупке [5]«Заказчиком не представлены документы, подтверждающие, что он является исполнителем государственного контракта по гособоронзаказу». (см. Решение УФАС по Кировской области по делу № 043/07/3.2 - 376/2020 от 27.05.2020) [6] В соответствии со своим Положением о закупке