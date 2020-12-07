Новые заказчики октября-ноября на ЭТП ГПБ

ЭТП ГПБ обеспечивает для участников торгов комплексную цифровую сервисную модель, в которую входит оптимизированная среда организации торгов и множество самых передовых инструментов для развития бизнеса. Подтверждая удобство и функциональную полезность площадки, в октябре 2020 года на ЭТП ГПБ появились новые перспективные Заказчики, предлагающие широкий набор новых контрактов по самым разным направлениям деятельности.

ООО «ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ»

На протяжении более 20 лет ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой» реализует комплексные инфраструктурные проекты, включая строительство генерирующих мощностей. Будучи ответственным участником энергетического рынка, компания обеспечивает своим клиентам не только первоклассное оборудование, но и комплексные услуги: энергоаудит, проектирование, обучение персонала, поставка запасных частей, сервисное обслуживание, реализация проектов ликвидации накопленного вреда и обращения с отходами.

Опыт и профессионализм сотрудников «ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ» по внедрению энергоэффективных и энергосберегающих технологий позволили наладить сотрудничество с заказчиками Москвы, Московской области, других регионов России, а также стран СНГ.

ООО «ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ» широко представлена в таких областях как энергетика, инфраструктура обращения с отходами, биоэнергетика, экологический консалтинг, утилизация и обезвреживание отходов. По всем направлениям на ЭТП ГПБ в качестве Заказчика «ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ» реализует торги в формате попозиционной закупки, запроса предложений и конкурса.

Газпромнефть-Снабжение

«Газпромнефть-Снабжение» — дочерняя компания «Газпром нефти», оказывающая услуги транспортной и складской логистики. На сегодняшний день численность персонала предприятия составляет более 2000 человек.

Основные направления деятельности:

— управление логистикой;

— мультимодальные перевозки;

— перевозка грузов водным, железнодорожным, автомобильным транспортом;

— управление логистическими проектами;

— разработка транспортно-технологических схем перевозок;

— комплексные решения по консолидации, складированию и хранению грузов в пунктах перевалки и дистрибуции.

«Газпромнефть-Снабжение» располагает открытыми и закрытыми складами общей площадью более 2 млн. кв.м. Предприятие оказывает услуги по перевозке длинномерных и тяжеловесных грузов.

В качестве Заказчика на ЭТП ГПБ «Газпромнефть-Снабжение» проводит процедуры в формате конкурентного отбора на услуги аренды, осуществление грузоперевозок, сервисное обслуживание и другие задачи, необходимые для обеспечения деятельности организации.

АО «АБДУЛИНСКИЙ ПРМЗ "РЕМПУТЬМАШ"»

Группа РПМ является ведущим российским производителем путевых машин и технологий, входящим в первую тройку компаний - мировых лидеров путевого машиностроения.

Как часть группы РПМ АО «АБДУЛИНСКИЙ ПРМЗ "РЕМПУТЬМАШ"» производит и обслуживает путевые машины, создаваемые на базе передовых инженерных разработок, в необходимых случаях выстраивая производственную кооперацию с мировыми лидерами путевого машиностроения.

В качестве Заказчика на ЭТП ГПБ АО «АБДУЛИНСКИЙ ПРМЗ "РЕМПУТЬМАШ"» проводит электронные процедуры по направлениям, необходимым для обеспечения текущей деятельности организации.

Самые интересные тендеры сейчас:

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АО «ОРЕНБУРГСКИЙ ПРМЗ "РЕМПУТЬМАШ"»

Группа РПМ является ведущим российским производителем путевых машин и технологий, входящим в первую тройку компаний - мировых лидеров путевого машиностроения.

Как часть группы РПМ АО «ОРЕНБУРГСКИЙ ПРМЗ "РЕМПУТЬМАШ"» производит и обслуживает путевые машины, создаваемые на базе передовых инженерных разработок, в необходимых случаях выстраивая производственную кооперацию с мировыми лидерами путевого машиностроения.

В качестве Заказчика на ЭТП ГПБ АО «ОРЕНБУРГСКИЙ ПРМЗ "РЕМПУТЬМАШ"» проводит электронные процедуры по направлениям, необходимым для обеспечения текущей деятельности организации.

Самые интересные тендеры сейчас:

Оказание услуг по ежедневной комплексной уборке помещений и территории, а также погрузо-разгрузочных работ. НМЦК - 4 241 760,00 руб.

Поставка поковок для KGT-4RS. НМЦК - 672 533,22 руб.

Запрос (ценовых) котировок на право заключения договора по капитальному ремонту двигателя 1Д6. НМЦК - 1 276 333,33 руб.

Все закупки АО «ОРЕНБУРГСКИЙ ПРМЗ "РЕМПУТЬМАШ"»

Как стать поставщиком новых заказчиков октября 2020 года на ЭТП ГПБ:

1) Заполните анкету на регистрацию (состоит из 3 шагов):

1. Сведения о пользователе;

2. Сведения об организации;

3. Регистрационные документы;

2) Подпишите заявку на регистрацию электронной подписью;

3) Активируйте e-mail;

4) Найдите торги интересующей компании:

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Все торги АО «АБДУЛИНСКИЙ ПРМЗ "РЕМПУТЬМАШ"»

Все закупки АО «ОРЕНБУРГСКИЙ ПРМЗ "РЕМПУТЬМАШ"»