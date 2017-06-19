Условия переноса срока исполнения контракта

Запущено расследование о картельном сговоре на торгах за право благоустройства Нижегородской набережной. Соответствующая жалоба была подана в ФАС 14 июня 2017 г. Срок проверки в таких случаях составляет от полугода до года. Поскольку заключение контракта было отложено из-за антимонопольной проверки, контролирующий орган должен продлить сроки исполнения договора. Эта нехитрая, казалось бы, процедура имеет ряд нюансов.

Если из-за проверки контролеру пришлось приостановить закупочные процедуры, то контракт не может быть заключен в сроки, предусмотренные документацией о закупке. Перенести сроки исполнения контракта вправе только контрольный орган. Причем согласно закону о контрактной системе, новые сроки исполнения обязательств устанавливаются в решении о приостановлении определения поставщика.

Сложнее обстоят дела с контрактами, которые выполняются в несколько этапов. Если решением контрольного органа возможность продления промежуточного срока выполнения работ по контракту не будет предусмотрена, то новые сроки могут быть установлены сторонами только в рамках нового контракта после прекращения ранее заключенного. В частности, речь идет о расторжении контракта по соглашению сторон. А в случае, если подрядчик не выполнит работы промежуточного этапа в установленный контрактом срок исключительно из-за того, что контракт был заключен позднее, чем это предполагалось изначально, он не будет нести ответственность за нарушение этого срока. Эксперты поясняют это тем, что просрочка в выполнении работ может быть по причинам, не зависящим от исполнителя.

Со стороны заказчиков при размещении закупки могут быть допущены нелепые ошибки, в том числе прямо связанные со сроками. Не всегда это делается по злому умыслу и требует обращения в контролирующие органы. Илия Димитров, директор Ассоциации электронных торговых площадок, прокомментировал ситуацию: "Изначально вводом ошибочной информации пользовались мошенники. Но сейчас количество нарушений, связанных с размещением торгов в электронной форме становится все меньше. Чаще всего заказчик или поставщик ошибается из-за того, что он просто невнимателен. Бывает, что указаны неверно сроки или заказ размещен не вовремя". Если поставщик задаст уточняющие вопросы, и заказчик быстро внесет изменения, это упростит выход из ситуации и сделает исполнение контракта более комфортным для обеих сторон.

Сегодня возможность изменения сроков выполнения работ по госконтрактам законодательно не предусмотрена. Впрочем, есть исключение - когда согласование новых сроков необходимо в связи с уменьшением ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. А в других случаях основания для изменения определенных контрактом сроков выполнения работ, в том числе по соглашению сторон, отсутствуют.

Ранее представители Министерства экономического развития РФ разъясняли, что если изменение промежуточных сроков выполнения работ не связано с этапами приемки и оплаты, предусмотренных контрактом работ, заказчик вправе заключить дополнительное соглашение об изменении промежуточных сроков выполнения работ. Причем без изменения начального и конечного сроков выполнения работ, предусмотренного контрактом.

Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, напомнила: "Госзаказчики работают по заранее составленному плану-графику. Этот план составляется на три года вперед, а финансирование на закупки выделяется месяцами". В такой ситуации, разумеется, приходится лавировать в рамках четко установленных дат начала и окончания контракта, даже если промежуточные этапы как-либо переносятся.

Таким образом, с точки зрения эффективности закупочного процесса к нормам 44-ФЗ в плане переноса сроков исполнения контракта еще остаются вопросы. По 223-ФЗ заказчик и поставщик имеют больше степеней свободы.



