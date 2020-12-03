ЭТП ГПБ, Газпромбанк и «Газпром нефть» обсудили запуск цифровой экосистемы для промышленного сектора

Председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков обсудили вопросы стратегического развития цифровой платформы isource и перспективы ее масштабирования в интересах российской промышленности.

Новая цифровая платформа isource функционирует на базе ресурсов и компетенций Электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ) и специализированного дочернего предприятия «Газпром нефти» – «Газпромнефть-Снабжение».

Платформа представляет собой «цифровой двойник» цепочки поставок, который автоматизирует закупки, логистику и финансовые операции.

Работа платформы направлена на максимальное упрощение и повышение прозрачности закупочных и логистических функций промышленных компаний.

За счет интеграции реальных физических процессов в цифровое пространство заказчики и контрагенты могут в режиме онлайн отслеживать исполнение взаимных договоренностей и ход реализации проектов.

Решения, входящие в цифровую экосистему isource, сопровождают клиента от этапа формирования потребности до управления запасами. Это позволяет администрировать бизнес-процессы компании и повышать их эффективность, а также снижать риски, связанные с поставкой некачественного оборудования и просрочкой исполнения контрактов. Кроме того, клиенты смогут воспользоваться банковскими сервисами – сопровождением договоров и банковскими гарантиями для поставщиков, а также услугами факторинга.

«Газпромбанк имеет долгий и успешный опыт финансирования федеральных инвестиционных проектов и хорошо знает потребности промышленных компаний. Совместно с партнерами из «Газпром нефти» мы рассчитываем в короткие сроки представить рынку уникальную бесшовную экосистему, полностью обеспечивающую потребности промышленных компаний в цифровых сервисах для закупок и логистики», – прокомментировал председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов.

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков отметил:

«Газпром нефть» идет по пути коммерциализации своих эффективных решений и технологий. При этом мы предлагаем рынку только те разработки, в качестве которых уже убедились на своем опыте. Платформа isource – хороший пример такого подхода. Мы объединяем собственные компетенции и инструменты в сфере логистики и снабжения с теми сервисами, которые в этом же сегменте развивает Газпромбанк. Наше совместное предприятие готово предлагать свои услуги российскому ТЭК, а также компаниям из смежных отраслей экономики».

По словам генерального директора ЭТП ГПБ Михаила Константинова, сегодня ведущий тренд сферы ИТ – создание цифровых экосистем с полным набором сервисов, закрывающих все потребности клиента.

«Платформа isource включает в себя набор закупочных, банковских и образовательных продуктов, а в дальнейшем планируется развивать сервисы по сопровождению и контролю промышленного строительства. Это позволяет предприятиям, в том числе, сделать более эффективными бизнес-процессы, связанные с привлечением и контролем большого числа контрагентов. В итоге предприятия смогут ускорить реализацию стратегически важных проектов», – подчеркнул Михаил Константинов.

В феврале 2020 года между Газпромбанком и «Газпром нефтью» была подписана дорожная карта по созданию СП, цель которого – разработка первой в России интегрированной платформы isource для управления цепочкой поставок. После успешного пилотного тестирования первых продуктов новой экосистемы создатели планируют в 2021 году вывести isource на российский рынок.