КЕЙС: Сложности перехода на 44-ФЗ

Новосибирская антимонопольная служба рассмотрела дело против муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» (МП «НАС»), которое в конце 2016 года провело прямую закупку парфюмерных и косметических средств у единственного поставщика. Максимальная закупочная цена составила 1,2 млрд рублей, рамочный договор не содержал перечня товаров и их характеристик.

Согласно документации, выложенной на сайте госзакупок, единственная конкретная характеристика предмета договора — это остаточный срок годности, который «в момент отгрузки должен быть не менее 60%». Ведомство считает, что заключение закупочного договора на таких условиях может привести к ограничению конкуренции.

«Проведение закупки по заключению рамочного договора создаёт возможность невключения обязательных условий и сведений в закупочную документацию, что недопустимо согласно положениям Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также может привести к неэффективному использованию денежных средств заказчиком, отсутствию конкуренции при проведении закупочной процедуры, нарушению обеспечения гласности и прозрачности закупки, а также к иным злоупотреблениям со стороны заказчика», — пояснила председатель комиссии, замруководителя Новосибирского УФАС России Наталья Камнева.

Директор предприятия «Новосибирская аптечная сеть» Владимир Машанов в комментарии корреспонденту РБК Новосибирск сообщил, что договор должен был помочь обеспечить аптеки товаром в условиях перехода на новое законодательство.

«Часть поставщиков отказалась работать с нами, и мы искали любые способы наполнения аптек товаром в 2017 году, чтобы удержать предприятие от банкротства в первые месяцы 2017 года. На внесение изменений в положение мы шли осознанно, руководствуясь письмом Минэкономразвития России от 18.09.2015. Заключение договора в подобной форме является для предприятия исключением из правил, и возможность использования подобной формы определялась необходимостью обеспечения бесперебойной поставки косметических и парфюмерных средств в условиях перехода на осуществление закупок по федеральному закону 44-ФЗ «О контрактной системе». В январе-феврале 2017 был произведен анализ закупочной деятельности, ассортимента и покупательского спроса и договор был расторгнут в феврале 2017. В соответствии с отсутствием деятельности по закупке косметических и парфюмерных средств по вышеуказанному договору оспаривать решение ФАС предприятие не будет, так как отсутствует предмет спора», — пояснил Владимир Машанов.





