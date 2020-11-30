Заказчики октября 2020 года на ЭТП ГПБ

ЭТП ГПБ обеспечивает для участников торгов комплексную цифровую сервисную модель, в которую входит оптимизированная среда организации торгов и множество самых передовых инструментов для развития бизнеса. Подтверждая удобство и функциональную полезность площадки, в октябре 2020 года на ЭТП ГПБ появились новые перспективные Заказчики, предлагающие широкий набор новых контрактов по самым разным направлениям деятельности.

ООО «Газтехлизинг»

ООО «Газтехлизинг» - крупная лизинговая компания из Ямало-Ненецкого автономного округа. Заказчик эффективно реализует все основные направления лизинга и для физических и юридических лиц, в том числе для субъектов МСП.

На данный момент на ЭТП ГПБ представлен широкий набор электронных процедур от заказчика ООО «Газтехлизинг» в различных ценовых категориях:

Аукцион на повышение по продаже оборудования и уступки прав требований: (заключение договора цессии) задолженности в отношении должников ООО «Юнэрго Сервис», ООО «УК «ИНВОТЕК Инжиниринг», Багурова В.В. в полном объеме. Собственник имущества: ООО «Газтехлизинг». НМЦК – 300 000 000 руб.

Аукцион на право заключения договора купли-продажи (количество, ассортимент и индивидуализирующие признаки ОС, указаны в документации к процедуре). НМЦК – 25 300 000 руб.

Аукцион на право заключения договора купли-продажи. НМЦК – 22 859 000 руб.

Аукцион на право заключения договора купли-продажи. Адрес местонахождения имущества (объекта): Инта. НМЦК – 4 332 000 руб.

Все закупки ООО «Газтехлизинг» на ЭТП ГПБ

КГБУ СО «ЦСОН»

В рамках краевой целевой программы «Старшее поколение», в конце 2001 года был создан Краевой центр срочного социального обслуживания, основной задачей деятельности которого являлось оказание помощи и социальной поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В 2006 году произошло объединение Краевого центра срочного социального обслуживания с Краевым центром социальной реабилитации инвалидов. Таким образом, в крае было образовано социальное учреждение нового типа, ведущим принципом деятельности которого стала комплексность и адресность предоставления социальных услуг - Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социального обслуживания населения».

КГБУ СО «ЦСОН» реализует на ЭТП ГПБ закупки с целью обеспечения различных категорий задач социального обслуживания населения.

В том числе КГБУ СО «ЦСОН» проводит крупную закупку оборудования – запрос предложений на приобретение компьютерной техники для использования в целях организации дистанционного обучения детей из малообеспеченных многодетных семей. НМЦК - 250 000 000 руб.

Все закупки КГБУ СО «ЦСОН» на ЭТП ГПБ

АО ВНСК

Акционерное общество «Волжская Нефтесервисная Компания» (АО «ВНСК») реализует сервисные, а также тампонажные услуги в различных регионах РФ, базируется в Саратовской области, организация также предоставляет услуги специальной дорожной строительной техники, сервисные услуги при капитальном ремонте скважин и т.д.

На ЭТП ГПБ представлены тендеры заказчика АО ВНСК на поставки и изготовление оборудования, транспорта и специальной техники в формате запроса предложений.

Все закупки заказчика АО ВНСК

Как стать поставщиком новых заказчиков октября 2020 года на ЭТП ГПБ:

1) Заполните анкету на регистрацию (состоит из 3 шагов):

1. Сведения о пользователе;

2. Сведения об организации;

3. Регистрационные документы;

2) Подпишите заявку на регистрацию электронной подписью;

3) Активируйте e-mail;

4) Найдите торги интересующей компании:

Все закупки ООО «Газтехлизинг» на ЭТП ГПБ

Все закупки КГБУ СО «ЦСОН» на ЭТП ГПБ

Все закупки заказчика АО ВНСК