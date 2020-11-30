До 35 банков могут лишиться лицензии в течение года

В течение года до 35 российских банков могут лишиться лицензии, они находятся в зоне повышенного риска. Об этом сказано в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».

Отмечается, что значение индекса здоровья банковского сектора на уровне 90,7% на 1 октября означает, что до 35 кредитных организаций или 9,3% в ближайшие четыре квартала находятся в зоне повышенного риска.

Аналитики обращают внимание на продолжающуюся стагнацию банковского сектора. Улучшения качества кредитов или хотя бы повышения устойчивости наиболее уязвимых банков не наблюдается. Почти 26% действующих кредитных организаций за последние 12 месяцев показали убытки. 36% банков столкнулись со снижением регулятивного капитала в 2020 г.

Несмотря на характерное для 2020 г. снижение качества активов банков, их собственники откладывают масштабные докапитализации, учитывая неполное отражение потерь из-за реструктуризаций.

«Текущий запас прочности российских банков остается под риском, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 гг. откладывается не менее чем на год», — полагают эксперты.

Также в исследовании говорится, что за январь — сентябрь половина банков испытали чистый отток средств физических лиц и 34% — отток средств предприятий со счетов.