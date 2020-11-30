Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Если победитель вовремя не подписал госконтракт, нет оснований включать его в РНП

    Если победитель вовремя не подписал госконтракт, нет оснований включать его в РНП

    Поделиться

    Победитель вовремя не подписал госконтракт вовремя из-за командировки — оснований включать в Реестр недобросовестных поставщиков нет. К такому выводу пришли суды, рассмотрев соответствующее дело. 

    Победитель закупки не подписал контракт вовремя. Заказчик признал его уклонившимся и направил сведения для включения в РНП.

    Контрольный орган выяснил, что победитель также не представил обеспечение исполнения контракта: данных о банковской гарантии, по его мнению, не было в реестре. Информацию о победителе включили в РНП.

    Суды с таким решением не согласились. Подрядчик не хотел уклоняться от заключения контракта, поскольку: просрочка возникла из-за того, что уполномоченное на подписание контракта лицо было в командировке.

    Это подтверждается документами, стороны вели переписку по поводу возможности подписать контракт позднее, в протоколе о признании победителя уклонившимся нет сведений о несоответствии обеспечительной банковской гарантии.

    Значит, у заказчика не было претензий. Данных нет и в решении контролеров, банк подтвердил, что сведения о гарантии есть в реестре, победитель хотел купить товар для исполнения контракта, поскольку внес за него предоплату. Соответственно включать его в РНП оснований нет.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить