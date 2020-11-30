Если победитель вовремя не подписал госконтракт, нет оснований включать его в РНП

Победитель вовремя не подписал госконтракт вовремя из-за командировки — оснований включать в Реестр недобросовестных поставщиков нет. К такому выводу пришли суды, рассмотрев соответствующее дело.

Победитель закупки не подписал контракт вовремя. Заказчик признал его уклонившимся и направил сведения для включения в РНП.

Контрольный орган выяснил, что победитель также не представил обеспечение исполнения контракта: данных о банковской гарантии, по его мнению, не было в реестре. Информацию о победителе включили в РНП.

Суды с таким решением не согласились. Подрядчик не хотел уклоняться от заключения контракта, поскольку: просрочка возникла из-за того, что уполномоченное на подписание контракта лицо было в командировке.

Это подтверждается документами, стороны вели переписку по поводу возможности подписать контракт позднее, в протоколе о признании победителя уклонившимся нет сведений о несоответствии обеспечительной банковской гарантии.

Значит, у заказчика не было претензий. Данных нет и в решении контролеров, банк подтвердил, что сведения о гарантии есть в реестре, победитель хотел купить товар для исполнения контракта, поскольку внес за него предоплату. Соответственно включать его в РНП оснований нет.