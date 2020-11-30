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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Закрыто публичное планирование всех закупок по ГОЗ

    Закрыто публичное планирование всех закупок по ГОЗ

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    Закупки в рамках гособоронзаказа выведут из публичной сферы планирования всех закупок. Соответствующий закон приняла Государственная Дума РФ в третьем чтении.

    Закон предусматривает распространение на все закупки в рамках ГОЗ действующей нормы «О государственном оборонном заказе» (275-ФЗ), где прописывается неиспользование правил планирования закупок на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники. Это означает, что соответствующие госзаказчики не будут размещать в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок (как минимум, в ее публичной части) планы-графики своих оборонных закупок.

    Принятие закона, по мнению авторов, позволит повысить эффективность закупок в условиях действующих санкций со стороны иностранных государств, минимизирует риски возможного раскрытия информации о ГОЗ.

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