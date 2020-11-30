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    Изменены перечни заказчиков по 223-ФЗ, проекты планов закупок которых оцениваются на соответствие закону

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    Правительство РФ внесло изменения в перечни конкретных заказчиков федерального и регионального уровней, чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг (в том числе инновационной и высокотехнологичной продукции, лекарственных средств) подлежат оценке соответствия требованиям законодательства, предусматривающим участие МСП в закупке. Оценка документов планирования проводится Корпорацией МСП или органами исполнительной власти субъектов РФ.

    Данные перечни утверждены распоряжениями Правительства РФ N 2258-р, N 717-р в соответствии с 223-ФЗ (пп. «б» п. 2 ч. 8.2 ст. 3).

    Также скорректирован перечень конкретных юрлиц, которые обязаны осуществить закупку инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов МСП, утвержденный распоряжением Правительства РФ N 475-р.

    Изменения вступили в силу 18 ноября 2020 г.

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