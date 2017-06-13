Централизованные закупки выгодны не всем

Централизованные закупки существенно упростили жизнь медицинским работникам - им больше не приходится тратить время и силы на размещение тендеров и изучение последних изменений в постоянно меняющемся законодательстве в сфере госзакупок. Однако далеко не все участники торгов довольны новой схемой закупок: представители малого и среднего бизнеса находят ее несправедливой.

Так, столичный департамент здравоохранения разместил на сайте госторгов тендер на поставку текстильных изделий общей стоимостью 417,5 млн руб. Сами товары вполне обычны и недороги - это халаты, бахилы, чехлы для медицинского оборудования и т.д. Распространением такой продукции занимаются в т.ч. многие небольшие предприятия, но бороться за лот со столь высокой начальной стоимостью они не могут - департамент здравоохранения намерен закупить товары в полном объеме у одного поставщика, чтобы в дальнейшем самостоятельно распределить их между больницами города. Победителя торгов выберут 29 июня.