Как определить вероятность победы в тендере

Участие в тендере - это очень важный опыт для каждого поставщика. Понятное дело, его очень хочется выиграть, ведь были потрачен время, силы, деньги. Так что вопрос, как рассчитать вероятность победы в торгах остается чрезвычайно актуальным. Даже не смотря на идеальное соответствие требованиям заказчика, выиграть можно не всегда.

Опытные тендерные специалисты, ознакомятся в первую очередь, со всеми требованиями закупочной документации, с целью анализа соответствия возможностей поставщика, а именно:

- соблюдены ли все законодательные нормы закупок в закупочной документации;

- имеются ли требования по наличию специальных лицензий и допусков по определенным видам работ;

- не слишком ли короткий срок установлен для исполнения государственного контракта;

Часто в торгах на поставку оборудования или оказание услуг с поставкой материалов Заказчики применяют в закупочной документации Форму 2. Ведь для заказчика важно, чтобы не было поставщиков, которые не опытны в этом деле, имеют низкую квалификацию и могут сорвать закупку не выполнив контракт из-за большого демпинга и в результате некачественных материалов, используемых при выполнении заказа. Наверняка опытные строители и клининговые компании в каждой второй Закупке встречали эту Форму.

Форма 2 - это описание качественных и технических характеристик поставляемого товара. Т.е. Заказчик берет все материалы, которые ему должен поставить Поставщик, и прописывает требования путем указания диапазонов этих характеристик по каждому материалу. Данные Формы доходят в некоторых случаях до 1 000 страниц, по каждой характеристике материала Поставщику необходимо открыть соответствующий ГОСТ и внимательно прочитать Инструкцию к данной Форме 2. Наличие данного вида Форм не всегда представляется возможным для заполнения неопытным поставщикам рынка государственного заказа. Данная Форма касается электронных аукционов. Если говорить об открытых конкурсах на выполнение работ или оказаниях услуг, то в этих закупках немного другая история.

Все мы знаем, что при оценке заявок на открытые конкурсы, критерии оценки делятся на стоимостные - это цена за которую Поставщик готов выполнить данный контракт и не стоимостные - это качество оказываемых услуг или выполнения работ. Что касается не стоимостных критериев оценки, то Заказчики как правило присуждают наивысший балл критерию качества. Или, другими словами, Поставщику необходимо описать в свободной форме, каким образом и на основании каких нормативно-правовых документов он будет оказывать данные услуги или выполнять данные работы. Соответственно заказчику важно, каким образом поставщик будет выполнять работы, по каким ГОСТам будет оказывать услуги, производить контроль качества. Опытные поставщики, имеют богатый опыт в этом, поэтому заказчики в первую очередь обращают внимание на данные аспекты.

Далее, возвращаясь к аналитике, на основании закупок предыдущих лет, по аналогичному виду работ, поставки товаров или оказания услуг, можно определить основных Поставщиков, которые занимаются аналогичным видом деятельности. Если по итогам этих закупок прослеживается один и тот же Поставщик у одного Заказчика, то есть 99 % - ная вероятность того, что заказчик доволен поставщиком. Также, исходя из протоколов подведения итогов по аналогичным закупкам и Технического задания, можно определить рыночную стоимость данных закупок и определить для себя, насколько ваша продукция или услуги на данный момент находятся в рынке.

Исходя из вышеуказанного, если мы видим что:

• у Заказчика из года год абсолютно разные Поставщики по аналогичным видам закупок;

• у вас абсолютно рыночное предложение по вашему виду деятельности;

• по данной закупке не завышены требования к Поставщикам;

• Заказчик в полном объеме учел все требования закупочного законодательства,

то можно смело идти на эту закупку, ваши шансы на победу максимально высоки.

Но для того чтобы все это сделать, Вам необходимо содержать в штате тендерных специалистов, которые будут иметь многолетний опыт в закупочной деятельности, как по 44-ФЗ, так и по 223-ФЗ. Также, вам необходимы технические специалисты, которые смогут заполнить и обосновать требования к поставляемым товарам, правильно предложить описания качества поставляемых услуг или выполнения работ. Нелишне будет иметь штат высококвалифицированных юристов, которые смогут обоснованно и в срок обжаловать действия или бездействия Заказчиков, если это потребуется.

Зачастую содержать такой штат специалистов, бывает очень затратно. В таком случае Поставщики все чаще прибегают к услугам Тендерного консалтинга. И на сегодняшний день данная практика набирает все большую популярность в связи с тем, что Поставщик часто платит за результат. При выборе консалтинговой компании обратите внимание, за что вы будете платить деньги. Добросовестные компании берут плату за «допуск» к процедуре, а не за сбор документов и «псевдо» участие, плюс подборка этих тендеров. Вдвойне интересно, когда консалтинговая компания мотивирована на выигрыш Поставщика, - в данном случае вы уверены в том, что вы платите деньги за результат.



