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    Правительство поручило ликвидировать унитарные предприятия

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    Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минфину, Росимуществу, Минпромторгу, ФНС и ФАС до конца 2021 г. акционировать или ликвидировать действующие федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУП). Сроки реформы установлены поручением правительства РФ, пишут «Известия».

    Также поручено пересмотреть структуру собственности госкомпаний. В случае, если РФ напрямую владеет госорганизацией, ее необходимо будет передать в вертикально интегрированные структуры, госкорпорации или в собственность субъекта РФ.

    Конкретные этапы реализации мероприятий, направленных на исполнение поручения, прорабатываются с заинтересованными органами в рамках подготовки дорожных карт по ликвидации или реорганизации подведомственных ФГУПов.

    В кабмине пояснили, что реализация мероприятий по сокращению участия Российской Федерации во ФГУПах и обществах с государственным участием будет обеспечена федеральными органами исполнительной власти. В Минпромторге сообщили, что ведется работа по оптимизации состава госпредприятий. В настоящее время ведомство курирует 31 ФГУП, среди которых восемь находятся в стадии банкротства или ликвидации.

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