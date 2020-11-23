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    Правительство планирует создать единого заказчика в сфере строительства

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    Правительство планирует создать единого заказчика в сфере проектирования, строительства, реконструкции, капремонта объектов капстроительства за счет средств федерального бюджета. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

    Единый заказчик, которого планируют создать не позднее 1 января 2021 года, будет выполнять обязанности заказчика и застройщика для обеспечения строительства объектов госсобственности. Он сам или через других лиц будет выполнять также функции техзаказчика и стройконтроля.

    Заказчик будет вести деятельность в рамках программы. Ее утвердит наблюдательный совет — его высший орган управления. В программу включат объекты, которые определит правительство.

    Закупать товары, работы и услуги для обеспечения строительства единый заказчик будет по 44-ФЗ. Он не сможет сам выполнять работы по объектам из программы. Подрядчика определят с помощью закупки.

    Контролировать единого заказчика будет в том числе Счетная палата. Но проект не касается, в частности, капиталовложений в объекты транспортной инфраструктуры, обороны страны.

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