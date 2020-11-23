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    Каким будет пакет документов для заявок МСП на участие в закупках госкомпаний

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    Государственная Дума РФ приняла во втором чтении поправки к закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ), определяющие исчерпывающий перечень документов, которые субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) должны предоставлять в составе заявки на участие в закупках госкомпаний.

    Согласно законопроекту госкомпании смогут требовать от субъектов МСП:

    • документы, содержащие информацию о наименовании компании; 
    • адрес ее местоположения; 
    • учредительный документ юридического лица; 
    • ИНН; 
    • документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени участника закупки;
    • декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства;
    • и ряд других.

    Кроме того, законопроект предусматривает наделение Минфина полномочиями по проведению мониторинга таких закупок. Порядок и срок мониторинга, требования к его содержанию должно будет определить правительство РФ.

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