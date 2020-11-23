Каким будет пакет документов для заявок МСП на участие в закупках госкомпаний

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении поправки к закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ), определяющие исчерпывающий перечень документов, которые субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) должны предоставлять в составе заявки на участие в закупках госкомпаний.
Согласно законопроекту госкомпании смогут требовать от субъектов МСП:
- документы, содержащие информацию о наименовании компании;
- адрес ее местоположения;
- учредительный документ юридического лица;
- ИНН;
- документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени участника закупки;
- декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства;
- и ряд других.
Кроме того, законопроект предусматривает наделение Минфина полномочиями по проведению мониторинга таких закупок. Порядок и срок мониторинга, требования к его содержанию должно будет определить правительство РФ.