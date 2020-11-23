МСП с небольшим оборотом освободят от обязательного аудита

В России предлагают изменить критерии обязательного финансового аудита для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующий законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

В настоящее время обязательный аудит проводится в случаях, если объем выручки от продажи продукции или оказания услуг организации за предыдущий год превышает 400 млн руб. или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 млн руб. В то же время к субъектам МСП относятся организации, у которых годовой доход от предпринимательской деятельности не превышает 800 млн руб.

Авторы законопроекта предлагают в отношении субъектов МСП повысить финансовые критерии обязательного аудита: по выручке – с 400 млн руб. до 800 млн руб., а по сумме активов бухгалтерского баланса – с 60 млн руб. до 400 млн руб. Это будет способствовать снижению финансового и административного обременения для них.

С целью реализации механизма «регуляторной гильотины» также предлагается сократить количество обязательных требований, подлежащих проверке при проведении государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов (СРО). В частности, предлагается заменить требование соблюдения порядка создания единой аттестационной комиссии на предварительное согласование создания такой организации с Минфином.