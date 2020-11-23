Премьер-министр назначил Федеральное казначейство оператором системы по проведению торгов государственным имуществом

Федеральное казначейство назначено оператором системы по проведению торгов государственным имуществом. Соответствующее постановление подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, говорится в сообщении Минфина.

Министерство экономического развития РФ должно в течение месяца передать Федеральному казначейству управление системой по проведению торгов госимуществом. Соответствующее постановление, опубликовано на сайте кабмина.

В тексте постановления говорится, что министерству в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления нужно обеспечить передачу Федеральному казначейству исходного кода программного обеспечения, информации и документации, необходимых для установки прикладного программного обеспечения и реализации установленных постановлением полномочий.

В Постановлении Правительства также указано, что Минэкономразвитие в аналогичный срок должно передать Казначейству средства, предусмотренные на развитие официального сайта системы.

По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, Минфин ставит задачу модернизировать процессы управления госимуществом, в том числе, и за счет преобразования сайта www.torgi.gov.ru в полноценную систему проведения торгов. Планируется размещать информацию о сделках с госимуществом в единой системе, что обеспечит непрерывность процедуры торгов: от публикации сведений о предстоящих торгах до заключения договора.

Минфин рассчитывает, что казначейство существенно доработает сайт www.torgi.gov.ru. В частности, организует обмен информацией с другими государственными системами, структурирует данные о сделках, добавит аналитическую составляющую. В результате, как предполагается, сайт будет работать как marketplace.