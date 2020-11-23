Эксперт ЭТП ГПБ о письме Минздрава России о О направлении средневзвешенных цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 14.08.2017 N 968т 17.11.2020

Ведущий эксперт ЭТП ГПБ Наталья Кузьмина прокомментировала Письмо Минздрава России от 17.11.2020 N 25-3/И/2-17570 «О направлении средневзвешенных цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 14.08.2017 N 968».

Письмо Минздрава России от 17.11.2020 № 25-3/И/2-17570 «О направлении средневзвешенных цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 14.08.2017 N 968» доводит до заказчиков сведения о средневзвешенных ценах (ЦацN) на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 102.

Дополнительно указаны сведения по коэффициенту локализации (Кл), представленные Минпромторгом России (письмо от 16 ноября 2020 г. N ЦС-87263/19) для расчета начальной (максимальной) цены контракта на поставку медицинских изделий, включенных в Перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2017 г. № 968 (всего 6 групп, 86 наименований изделий). Коэффициенты локализации по наименованиям медицинских изделий, предусмотренным графиком реализации комплексного проекта по расширению и (или) локализации производства медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков рассчитываются по установленной в данном Приказе формуле, учитывая показатель степени локализации (в процентах) согласно графику реализации комплексного проекта и валютный коэффициент

При этом отмечено, что коэффициент (И), соответствующий уровню инфляции, устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Документ: Письмо Минздрава России от 17.11.2020 № 25-3/И/2-17570 «О направлении средневзвешенных цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 14.08.2017 N 968»