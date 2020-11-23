Выступление эксперта ЭТП ГПБ на дискуссии по ГИСП в рамках Иннопром-онлайн

20 ноября Директор по развитию ООО ЭТП ГПБ Калинин Сергей Владимирович выступил с докладом на панельной дискуссии по ГИС Промышленности в рамках Иннопром-онлайн. Сергей Калинин рассказал о текущем взаимодействии ООО ЭТП ГПБ и Минпромторга России в рамках проекта «ГИСП», планах по запуску новых сервисов ЭТП ГПБ на платформе ГИСП, а также затронул среднесрочные перспективы сотрудничества.

В ходе доклада Сергей Калинин отметил, что, используя сервисы ЭТП ГПБ, в ГИС Промышленности может быть создана среда инвестиционной и инженерной кооперации, которая предоставит рынку возможность инвестировать прежде всего эффективно.

Эксперт ЭТП ГПБ рассказал, что применение сервисных продуктов и цифровых решений площадки (в том числе, системы НСИ) позволить потенциальному инвестору формировать в ГИСП бизнес-план, анализировать потенциал субсидирования, производить поиск соинвестора, прозрачно демонстрировать возможности поставщиков и производителей, собирать кооперационные цепочки, а также собирать и получать информацию о ходе реализации инвестпроекта в режиме 24/7.

«Для обеспечения прослеживаемости продукции на всех этапах её жизненного цикла (проектирование, экспертиза, закупка, комплектация, логистика, склад, ремонт, утилизация) мы намерены продолжать совместную работу с ГИСП над единым каталогом промышленной продукции» - сообщил Сергей Калинин.

Также эксперт презентовал новую перспективную платформу, содержащую инструменты для тех, кто занимается закупками.

- Любая деятельность, например на Дальнем Востоке или Заполярье, подразумевает длинные логистические цепочки. Наш новый инструмент iSource позволит контролировать всю цепочку создания заказанного агрегата, от производства деталей до момента его сборки, а также погрузку и отправку (с оптимальной логистической моделью).

Дополнительно в сервисе можно будет отслеживать различные параметры, косвенно влияющие на производственно-логистическую цепочку (от мониторинга ледовой обстановки до мониторинга рынка легких стальных тонкостенных конструкций, используемых для опор складов).

Если ГИСП будет готов к интеграции с сервисами такого уровня, то это может стать следующим шагом развития платформы.