Торги имуществом на ЭТП ГПБ за декабрь 2020

На ЭТП ГПБ проходят торги имуществом ПАО «Газпром», АО Газпромбанк, АО «Томскгазпром», АО «Газпром бытовые системы», ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» и других организаций. Реализация имущества проходит через публичное предложение, для участия в торгах нужна усиленная квалифицированная электронная подпись.

Газотурбинная электростанция ГТЭС-4

ПАО «Газпром» реализует через электронные торги газотурбинную электростанцию ГТЭС-4, расположенную по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Клубная, д. 25.

Цена первоначального предложения: 31 000 000 рублей, кроме того НДС.

Дата проведения публичного предложения: 02 декабря 2020 года в 12:00 (время московское).

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Оборудование для нанесения порошковых эмалей

Комплект оборудования для нанесения порошковой эмали Nordson; Комплект технологического оборудования для нанесения и рекуперации порошковых эмалей, инв. №7479.

Место нахождения имущества: 400012, г. Волгоград, Дзержинский р-н, ул. Новодвинская, 16 территория АО «Волгогазоаппарат».

Собственник: АО «Газпром бытовые системы».

Начальная цена торгов: 27 386 700 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.

Дата и время проведения торгов: 07.12.2020 12:00 (МСК).

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Квартира площадью 82,9 кв.м

АО Газпромбанк выставил на торги квартиру, общей площадью 82,9 кв.м.

Местонахождение: Республика Коми, г. Ухта, пр-кт А.И. Зерюнова, д. 26, кв. 32.

Начальная стартовая цена: 4 692 057,00 рублей.

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 08.12.2020 года в 12:00 (МСК).

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Здание котельной и земельного участка

ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» реализует на торгах здание котельной и земельного участка, расположенные по адресу: Вологодская обл., Бабаевский р-н, г. Бабаево, ул. Советская.

Начальная цена: 1 044 480,00 рублей кроме того НДС.

Дата начала проведения публичного предложения в электронной форме: 15 декабря 2020 г. в 12:00 (время московское).

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Мультифазная насосная станция с объектами технологического оборудования

На торгах представлена мультифазная насосная станция производства Rosscor Holding B.V. (Голландия) с объектами технологического оборудования, расположенная по адресу: Томская область, Парабельский район, Болтное нефтяное месторождение.

Собственник: АО «Томскгазпром».

Начальная цена лота: 79 190 400,00 рублей, включая НДС.

Дата и время проведения аукциона: 09 декабря 2020 года в 11:00 (МСК).

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Торги имуществом ПАО «Газпром» и других организаций проходят на ЭТП ГПБ на регулярной основе, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.