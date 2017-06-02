Минпромторг и Газпромбанк: ГИС промышленности

2 июня 2017 г. Газпромбанк и Министерство промышленности и торговли РФ подписали в рамках Петербургского международного экономического форума дополнительное соглашение к Договору о сотрудничестве от 22 мая 2014 г. Документ посвящен созданию и развитию Государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

По мнению участников рынка, новый интернет-проект федерального уровня важен для всей российской экономики. Через ГИСП будут четко транслироваться стандарты взаимодействия, так что все разрозненные отрасли промышленности смогут подтянуться до современного уровня закупочной деятельности. Цель - организация доступных и прозрачных электронных торгов для отечественных промышленников.

Первой в систему должна быть встроена Электронная торговая площадка Газпромбанка как эталонный ресурс.

"Для нас большая честь принять участие в таком значимом для страны проекте, - говорит генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов. – Наши разработки и IT-ресурсы Газпромбанка способны обеспечить ГИС промышленности достойный старт".

«Минпромторг в настоящее время активно развивает B2B-платформу "ГИС Промышленности", которая должна стать главным в стране цифровым сервисом промышленной кооперации. Нашим партнером в этом проекте выступит Газпромбанк – создатель одной из крупнейших в России торговых электронных площадок. В результате данного сотрудничества система ГИСП выйдет на новый этап своего развития. Это станет возможным за счет интеграции в нее широкого набора высокотехнологичных решений со стороны оператора электронной площадки Газпромбанка», – сказал замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

В дальнейшем ГИСП может стать прообразом системы субконтрактации Евразийского экономического союза (ЕАЭС).