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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Изменение тарифа для закупок, проводимых для СМСП в соответствии со ст.3.4 Федерального закона № 223-ФЗ

    Изменение тарифа для закупок, проводимых для СМСП в соответствии со ст.3.4 Федерального закона № 223-ФЗ

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    Уважаемые Участники закупок!

    Обращаем Ваше внимание, что с 20 ноября 2020 года изменяется плата, взимаемая с участника закупки в случае заключения с ним договора по закупкам, проводимым для СМСП в соответствии со ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

    На закупки свыше 100 000 руб., объявленные с 20 ноября, плата составит 1% от НМЦ, но не более 6 000 рублей (включая НДС).

    Подробнее с тарифами на участие в закупках на ЭТП ГПБ вы можете ознакомиться по ссылке >>>.

    Дополнительные возможности указаны в разделе Дополнительные пакеты сопровождения поставщиков.

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