Изменение тарифа для закупок, проводимых для СМСП в соответствии со ст.3.4 Федерального закона № 223-ФЗ

Уважаемые Участники закупок!

Обращаем Ваше внимание, что с 20 ноября 2020 года изменяется плата, взимаемая с участника закупки в случае заключения с ним договора по закупкам, проводимым для СМСП в соответствии со ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

На закупки свыше 100 000 руб., объявленные с 20 ноября, плата составит 1% от НМЦ, но не более 6 000 рублей (включая НДС).

Подробнее с тарифами на участие в закупках на ЭТП ГПБ вы можете ознакомиться по ссылке >>>.

Дополнительные возможности указаны в разделе Дополнительные пакеты сопровождения поставщиков.