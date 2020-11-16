Государство платит за вас

В экономике России происходят неизбежные процессы централизации. Меняются правила работы и правила выживания на внутреннем рынке, закупки окончательно уходят в цифру. Ключевым заказчиком и партнером для тех, кто рискует вести предпринимательскую деятельность в это непростое время, становится государство. Именно за счет госзаказа сегодня двигаются успешные бизнес-инициативы. Крупные инфраструктурные стройки, социальная среда, импортозамещение и нацпроекты – вот основные мотиваторы для современных поставщиков и заказчиков. Определенное место в данной цепочке отводится и малому бизнесу. Только это место нужно уметь занять, что и пытается сделать даже крупный бизнес, создавая подконтрольные крохотные компании, в то время как о наборе доступных инструментов продвижения знают далеко не все представители МСП.

Одним из таких инструментов является участие в выставках и форумах федерального масштаба как с узкоотраслевой, так и с глобальной повесткой. Все это можно сделать практически бесплатно благодаря бюджетной субсидии на поддержку предпринимательства, которая заложена в смету расходов каждого субъекта федерации.

Данная льгота утверждена приказом Минэкономразвития России от 14 марта 2019 г. № 125 (Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика») в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Дословно услуга называется так: «Предоставление субсидий на возмещение части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства-производителей товаров, работ, услуг на участие в региональных, всероссийских и международных выставках-ярмарках». Распоряжаться льготой уполномочены местные органы поддержки предпринимательства, так называемые офисы «Мой бизнес».

К сожалению, не все регионы раскрывают полную карту возможностей по субсидии. По вполне объяснимым причинам некоторые из них проявляют гиперопеку и направляют внимание своих малых предприятий на локальную повестку. Например, на участие в бизнес-тренингах и специальных квалификационных курсах местного масштаба. Все это, конечно, полезно, особенно для тех, кто выступает организатором этих самых просветительских мероприятий (т.е самим региональным властям). Однако льготу можно монетизировать и другим способом: например, направив ее на освоение новых рынков сбыта – на выход за пределы своего региона. Именно такая логика развития бизнеса сегодня приветствуется регулятором контрактной системы – Минфином России. Аналогичные принципы заявлены в политике Федеральной антимонопольной службы, и такие прикладные задачи реализует в электронном формате Федеральное казначейство. Малый бизнес стремятся сделать партнером и поставщиком государства. Иначе никак не сохранить хотя бы формальные принципы свободной конкуренции, которые считаются краеугольным камнем отечественной системы закупок.

Одним из традиционных способов попасть в пул государственных поставщиков является самое масштабное мероприятии страны в сфере закупок – ежегодный Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ». Не менее востребованными для освоения новых рынков сбыта являются и отраслевые специальные форумы. Субсидия для МСП позволяет компенсировать расходы на выплату выставочных взносов, аренду собственной выставочной площади, публикацию сопроводительных материалов.

Как воспользоваться субсидией?

Обратиться в Центр поддержки предпринимательства своего субъекта РФ. В разных регионах они могут называться по-разному (например, Фонд развития МСП, Агентство развития предпринимательства, Центр поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, Центр «Мой бизнес») при сходном функционале учреждения. Со списком адресов центров поддержки предпринимательства по субъектам РФ можно ознакомиться здесь. При наличии электронного сервиса (как в Москве или Московской области) можно заполнить соответствующую заявку на сайте Центра. Также предварительную заявку на получение субсидии можно заполнить самостоятельно, передав ее в Центр поддержки МСП.

На региональном уровне некоторыми субъектами РФ приняты подзаконные акты, которыми утверждается список мероприятий, подлежащих компенсации. Так, соответствующий календарный Перечень уже принят Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы. За счет субсидии ведомства столичные предприниматели могут компенсировать до 50% затрат, например, на регистрационный взнос, застройку стенда и даже аренду выставочной площади! Проверить: входит ли интересующая вас выставка в список субсидируемых, можно с помощью удобного онлайн-сервиса.

В других регионах утвержден аналогичный порядок использования субсидии. Однако перечни мероприятий утверждены еще не везде, поэтому воспользоваться услугой субсидирования до публикации соответствующего документа невозможно.

Редакция сетевого издания «Цифровые Закупки» провела исследование, обратившись к первоисточникам – представителям центров поддержки предпринимателей, которые поделились нюансами получения субсидии от государства.

Екатерина Шеватова, руководитель отдела программ развития Департамента предпринимательства Московской области:

— Для Московской области смета на проведение публичных мероприятий МСП еще не утверждена, перечень выставок, за участие в которых предприниматели могут получить компенсацию, еще не сформирован. Однако хотелось бы напомнить, что такая возможность и такое право у бизнеса есть. Субсидию можно реализовать, в том числе и на обучающие мероприятия, семинары. На Инвестпортале Московской области пошагово представлен порядок действий для участия в субсидии. Из расписания выставок можно будет выбрать соответствующее событие и подать заявку. Именно заинтересованность бизнеса является определяющей при формировании календаря мероприятий, который обычно утверждается на заседании комиссии Агентства инвестиционного развития. Традиционно, пользуется популярностью у предпринимателей региона Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ».

Важная особенность – субсидия на участие в публичных мероприятиях оформляется автоматически: по ней не требуется никакой отчетности. Всю бюрократию и организационные моменты берут на себя институты поддержки малого бизнеса. От участника потребуется только содержательный материал – то есть, он сам со своей продукцией.

Михаил Окороков, координатор центра поддержки предпринимательства Тверской области:

– Хотелось бы пояснить, что корректнее говорить не о субсидии в чистом виде, то есть не о возмещении затрат напрямую субъекту предпринимательской деятельности. Такой формат потребовал бы значительных лишних усилий и совершенно ненужного формализма от представителей бизнеса. Мы сами полностью оплачиваем участие предпринимателей Тверской области в российских и зарубежных выставочных событиях. Формируем делегацию своих экспонентов, при этом абсолютно все организационные расходы и усилия (кроме проезда и проживания участников) берем на себя. Арендуем выставочную площадь, застраиваем стенд, оформляем его по согласованию с экспонентами, сами вносим организационные взносы за участие, в том числе и за дополнительные активности (если такие предусмотрены программой мероприятия). Чтобы стать получателем данной услуги, достаточно подать заявку на нашем сайте, после чего с заявителем связываются наши специалисты и начинают работу. Калейдоскоп отраслей, представляющих наш регион, огромен: от пищевого производства до информационных технологий, большой кластер металлообработки и машиностроения, деревообработка и даже судостроение. Главное, что объединяет наш бизнес – это инновационные подходы и технологии, что очень важно для таких глобальных мероприятий как Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ». Все адаптируется под интересы и пожелания бизнеса, при этом есть и определенные лимиты, например, на стоимость стенда по РФ и по зарубежью. Однако практика показывает, что каждая компания, пожелавшая представить свою продукцию, получает достойную возможность выбора.

Размер имеет значение

На выставки отраслевой направленности идет предметно-ориентированная целевая аудитория потребителей. При этом далеко не все из них являются мероприятиями федерального масштаба. Последнее принципиально для получения субсидии, поскольку есть нюансы, связанные с условиями ее предоставления. Согласно закону у публичных мероприятий есть конкретные критерии и требования по качеству их проведения.

В частности, сообщается, что количество физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте должно составлять не менее 3 тысяч человек. Таким же должно быть и количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности (если субсидия берется на обучение)… Пожалуй, единственное публичное мероприятие в сфере государственных закупок, позволяющее соответствовать указанным критериям – это ежегодный Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ», стабильно собирающая порядка 5 тысяч участников. Организовать такое событие в рамках отдельно взятого региона значительно труднее.

(Ознакомиться с этими тонкостями можно в «Приложении № 6» к «Требованиям к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства»).

Поскольку магистральными темами мартовского мероприятия станут такие дискуссии как: «импортозамещение», «инвестиционные контракты» и «экспертиза», имеет смысл не просто поучаствовать в Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» в качестве экспонента, но и заявить о себе в формате интерактивных мероприятий: открытых уроков, экспертных сессий, обучающих курсов, деловых игр, конкурсов. В 2021 году все это, как и аренда стенда с наружной рекламой, оплачивается из субсидии.

Дмитрий Пронин, директор фонда развития промышленности Тульской области:

– Предприниматели нашего региона могут достаточно просто воспользоваться программой компенсации затрат на участие в публичных мероприятиях. Целый ряд компаний может продемонстрировать высокотехнологичную продукцию, востребованную на внутреннем рынке и способную составить конкуренцию зарубежным аналогам. При этом все услуги по участию в выставке, кроме логистических, включая аренду стенда и публикацию сопроводительных материалов, оплачиваются за счет субсидии. От представителей бизнеса не потребуется ведение документации или отчетности. Достаточно просто обратиться в фонд развития промышленности. Продукция наших инновационных компаний будет представлена на коллективном стенде Тульской области.

Подробно о Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» на сайте: www.forum—goszakaz.ru