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    ФАС рассказала о порядке подтверждения опыта выполнения строительных работ участниками – застройщиками

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    Федеральная антимонопольная служба РФ рассказала о порядке подтверждения опыта выполнения строительных работ участниками – застройщиками для соблюдения положений постановления № 99. Соответствующая информация содержится в письме антимонопольного ведомства № АК/73525/20.

    Отмечается, что строительные работы в отношении капитальных объектов могут проводиться, как на основании договора, так и самостоятельно застройщиком.

    В связи с этим заявку на участие в закупке строительных работ вправе подать участник, являющийся одновременно застройщиком и лицом, осуществляющим строительство, при этом такому участнику не требуется предоставлять копии исполненного контракта и копии акта (актов) выполненных работ при наличии требований о подтверждении опыта о выполнении строительных работ, предусмотренного позицией приложения № 1 к постановлению Правительства РФ № 99.

    Для подтверждения соответствия требованию о наличии опыта указанному участнику необходимо предоставить копию разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

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