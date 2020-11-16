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    Минфин разъяснил особенности определения НМЦК для работ по текущему ремонту

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    Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) и в предусмотренных 44-ФЗ случаях цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком, определяются на основании положений статьи 22. Соответствующее пояснение дало Министерство финансов РФ в своем письме от 23.06.2020 № 24-01-08/54017 «О рассмотрении обращения». 

    Так, согласно 44-ФЗ (части 6 статьи 22) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования НМЦК. Использование иных методов допускается в случаях, предусмотренных частями 7-11 указанной статьи.

    В соответствии с частью 9.1 статьи 22 проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании НМЦК, на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.

    Вместе с тем, положениями части 12 статьи 22 предусмотрено, что в случае невозможности применения для определения НМЦК, методов, указанных в части 1 указанной статьи, заказчик вправе применить иные методы. В этом случае, в обоснование НМЦК заказчик обязан включить обоснование невозможности применения указанных методов.

    Учитывая изложенное, заказчик вправе определить НМЦК при выполнении работ по текущему ремонту на основании части 12 статьи 22 в случае невозможности применения для определения НМЦК, методов, указанных в части 1 статьи 22 и при наличии обоснования невозможности применения указанных методов.

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