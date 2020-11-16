Какие незарегистрированные импортные медизделия для обеспечения ПЦР-тестов на COVID-19 можно закупать

Министерство здравоохранения РФ разъяснило региональным органам управления, какие одноразовые пластиковые медизделия, предназначенные для лабораторных анализов с целью выявления возбудителя COVID-19 методом ПЦР, можно закупать. Соответствующая информация содержится в письме Минздрава РФ № 25-3/И/2-16564.

Разъяснения необходимы в связи с тем, что сейчас действует специальное «пандемичное» регулирование по вопросу оборота медизделий, в частности, в некоторых случаях разрешен оборот медизделий, которые еще не зарегистрированы в РФ.

По мнению министерства, при закупке указанных медизделий регионам следует проверять у поставщика наличие копии документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающего регистрацию медизделия в установленном порядке в стране-производителе (с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке).

Также, копии сертификата, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения (страны производителя), подтверждающего отсутствие следов ДНК и РНК в пластике, из которого произведено (изготовлено) медизделие одноразового использования (с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке).

Кроме того, проверять копии уведомлений, направленных поставщиком (заявителем) в Росздравнадзор через электронный Сервис «Ввоз незарегистрированных медицинских изделий» на предлагаемую к поставке серию (партию) медизделий одноразового использования, заверенную поставщиком (заявителем).

В письме также приведен перечень одноразовых пластиковых медицинских изделий с описанием каждого вида.

Комментарий эксперта ЭТП ГПБ

В целях достижения стабильности и прозрачности закупок в условиях распространения коронавирусной инфекции, ведомства конечно же стараются снабдить заказчиков актуальными информационно-правовыми комментариями.

Так, Министерство здравоохранения Российской Федерации помимо обязательного к проверке перечня документов разъяснило порядок и сроки направления сведений о сериях (партиях)незарегистрированных медицинских изделий при ввозе в РФ в электронной форме.

Кузьмина Наталья - ведущий эксперт- практик ЭТП ГПБ.