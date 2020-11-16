Как указывать сведения в обращении об определении едпоставщика по 44-ФЗ

Министерство финансов РФ пояснило, как указывать сведения в обращении об определении единственного поставщика для госнужд.

С 22 октября действуют правила рассмотрения обращений заказчиков об определении единственного поставщика для закупок по 44-ФЗ (п. 2 ч. 1 ст. 93). В них есть перечень информации для включения в обращение. Минфин разъяснил, как именно отражать сведения в нем.

Так, в данных о поставщике можно привести информацию (п. 5 приложения к письму):

о компетенции, которая позволит эффективнее исполнить контракт;

о том, что на рынке нет организаций, которые смогут поставить товары (работы, услуги);

об опыте по предмету контракта.

Если планируется закупка товаров (работ, услуг) с лицензией, в обосновании указывается, что у едпоставщика она есть (п. 7 приложения к письму).

В случае если обязательства по контракту будут исполняться с привлечением субподрядчиков (соисполнителей), потребуется информация об объеме исполнения обязательств едпоставщиком лично (п. 8 приложения к письму). Она указывается одним из способов: в фиксированном значении, например 70% от цены контракта или в минимально допустимом объеме, например не менее 30% от цены контракта.