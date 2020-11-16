Мишустин продлил налоговые каникулы для целого ряда отраслей

Правительство РФ вынесло решение о продлении отсрочки по уплате налогов и взносов за I квартал 2020 г. для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые работают в отраслях экономики, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (постановление Правительства № 1791). Речь идет о тех, кто работает в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах. Льготы получит и бизнес, который занимается организацией конференций и выставок.

Так, отсрочка до конца года предоставляется субъектам малого и среднего бизнеса, а также предпринимателям в отношении сроков уплаты налогов.

Исключение: НДС, НПД, налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента.

Отсрочка будет в том числе на:

авансовые платежи по налогам за март и I квартал 2020 г., исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц за март 2020 г.;

страховых взносов, уплаты начисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц за март 2020 г.;

страховых взносов на ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;

уплату авансовых платежей по транспортному налогу;

налогу на имущество организаций;

и земельному налогу за I квартал 2020 г.

Предложение продлить налоговые каникулы высказал президент РФ. По его словам, не все компании имели объективную возможность восстановить свое прежнее положение. Проблемы у них сохраняются, и для снижения издержек и восстановления им потребуется дополнительная помощь государства.