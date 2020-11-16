Торги имуществом на ЭТП ГПБ в декабре 2020

На ЭТП ГПБ осуществляется продажа имущества ПАО «Газпром», АО «Томскгазпром», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», АО «Арктик Билдинг Сервисиз» и других организаций. Реализация имущества проходит через публичное предложение, для участия в торгах требуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Снегоходы Yamaha

На торгах представлены Снегоходы Yamaha VK10D и Yamaha VK540E, автогидроподъемник АГП-28 3813FH, находящиеся в г. Сочи и Московской области (всего 7 лотов).

Продавец: ПАО «Газпром».

Дата проведения аукциона: в 12:00 03.12.2020 (время московское).

Принять участие в торгах

Автомобиль LEXUS LS 460

Продажа автомобиля LEXUS LS 460. Реализуется через открытый аукцион.

Собственник: АО «Арктик Билдинг Сервисиз».

Адрес: Москва, ул. Лестева, 8к1.

Начальная цена: 2 150 000 руб с НДС.

Дата начала проведения торгов в электронной форме: «11» декабря 2020 года в 11:00 (МСК).

Принять участие в торгах

Здание дома оператора с благоустройством

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» выставил на торги здание дома оператора с благоустройством.

Адрес: Нижегородская область, Лукояновский район, с. Тольский Майдан, ул. Свердлова, д.91.

Начальная стартовая цена: 260 000,00 руб., в том числе НДС.

Дата проведения публичного предложения: 08.12.2020 в 14:00 по московскому времени.

Принять участие в торгах

Мультифазная насосная станция с объектами технологического оборудования

На торгах представлена мультифазная насосная станция производства Rosscor Holding B.V. (Голландия) с объектами технологического оборудования.

Расположение по адресу: Томская область, Парабельский район, Болотное нефтяное месторождение.

Собственник: АО «Томскгазпром».

Начальная цена лота: 79 190 400,00 рублей, включая НДС.

Дата и время проведения аукциона: 09 декабря 2020 года в 11:00 (МСК)

Торги имуществом ПАО «Газпром» и других организаций проходят на ЭТП ГПБ на регулярной основе, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.