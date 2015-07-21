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    ЭТП Газпромбанка и ЭТП РЖД обменяются поставщиками

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    Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ) и электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» подписали соглашение об информационном взаимодействии по сопровождению закупочной деятельности. Цель соглашения - расширение возможностей по организации электронных закупок и повышение конкуренции среди поставщиков.

    «Взаимодействие двух электронных площадок позволит вывести на новый уровень закупочные процедуры ГК РЖД и ГК Газпром, - говорит генеральный директор ЭТП Газпромбанка Михаил Константинов. – Кроме того, наше сотрудничество повысит открытость и доступность электронных закупок участников рынка, в том числе обеспечит увеличение доли закупок у субъектов малого и среднего бизнеса, существенно увеличит аудиторию потенциальных поставщиков за счет организации обмена информацией между электронными площадками крупнейших заказчиков, а также узнаваемость и значимость электронных площадок».

    По словам (имя спикера РЖД и его должность), в рамках подписанного соглашения ЭТП ГПБ и ЭТЗП РЖД разместят на своих сайтах баннеры (ссылки) друг к другу.

    “Таким образом для поставщиков создается единое поле по поиску закупок, - говорит (спикер РЖД). – Совместная работа двух площадок организована для обмена поставщиками, увеличения конкуренции при проведении закупочных процедур, а также повышения прозрачности закупок».

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