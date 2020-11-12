Казначейство назвало самые распространенные ошибки при госзакупках за первое полугодие 2020 года

Казначейство выпустило обзор нарушений в финансово-бюджетной сфере за первое полугодие 2020 года. В их числе ошибки при госзакупках. Значительную их часть заказчики допустили при расчете НМЦК и исполнении контракта. Остановимся на основных.

Нарушения при расчете НМЦК

Большинство ошибок связано с применением неверной ценовой информации. Так, при расчете НМЦК не нужно использовать:

● предложения, контракты и информацию с характеристиками товара (работы, услуги) и (или) условиями по доставке, которые не соответствуют закупке;

● предложения с условиями поставки, которые не сопоставимы с планируемой закупкой (например, в части сроков исполнения обязательств);

● информацию о ценах от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с неидентичными товарами (работами, услугами) в сравнении с планируемой закупкой. Например, НМЦК услуг по уборке помещений обосновали информаций от ИП в сфере ресторанных услуг;

● информацию о ценах из источников, которые не относятся к публичной оферте.

Также ведомство отметило нарушения в связи с некорректным использованием методов определения цены контракта (например, применили иной метод определения НМЦК, но не обосновали почему).

Нарушения при исполнении контракта

Из числа недостатков при исполнении контракта можно выделить такие:

● безосновательно изменили условия контракта (например, установили аванс);

● не привлекли поставщика к ответственности за нарушение условий контракта (например, за просрочку поставки товара);

● неправильно рассчитали неустойку, а именно использовали ключевую ставку ЦБ РФ, которая не действовала на дату требования, или допустили арифметическую ошибку.

Кроме того, ведомство обратило внимание на нарушения при приемке по контракту:

● приняли товар (работу, услугу), который не предусмотрен в контракте;

● приняли и оплатили фактически не выполненные работы;

● не оформили документы о приемке, мотивированного отказа от нее также не было;

● не использовали закупленный товар в положенных целях.

Документ: Обзор недостатков и нарушений, выявленных Казначейством России в первом полугодии 2020 года.