Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Направление тренда госзакупок обсудили ключевые фигуры Минэкономразвития и Минфин

    Направление тренда госзакупок обсудили ключевые фигуры Минэкономразвития и Минфин

    Поделиться

       Исторически регулирование сферы госзакупок вызывало межведомственные трения еще при разработке первого закона о них (94-ФЗ). Документ серьезно расширил функционал ФАС в контроле процедур размещения госзаказа — однако позднее ведомства начали добиваться реализации в системе закупок государства более сложного функционала для того, чтобы более эффективно обеспечить закупки технически сложной, наукоемкой, нестандартной и тому подобной продукции, а также работ и услуг. Это требовало использования механизмов предварительной квалификации и подтверждения способности подрядчиков выполнить заказ — однако усложнение системы, по мнению ФАС, увеличивало вес неценовых критериев при оценке предложений, а значит, снижалась экономия бюджетных средств и возрастал риск коррупции. В службе до сих пор вспоминают 94-ФЗ как "лучший закон о закупках".

       Разногласия по вопросу регламентов поведения государства и его поставщиков при госзакупках сохранились и на следующем этапе реформы — при разработке закона о контрактной системе (44-ФЗ). Идеологически Минэкономики, которое возглавляла тогда Эльвира Набиуллина, добивалось того, чтобы закон 44-ФЗ регулировал не только размещение заказа, но и этапы планирования и последующего исполнения контракта. ФАС же при этом настаивала на сохранении в законе прозрачности самих процедур закупок, которые были присущи 94-ФЗ. В результате закон о контрактной системе получился существенно шире и описывал весь закупочный цикл — от планирования до приемки результатов. Были установлены новые способы определения поставщика (двухэтапные конкурсы, конкурсы с ограниченным участием, запросы предложений). Появились антидемпинговые меры, реестр банковских гарантий, контракты жизненного цикла, банковское сопровождение контрактов.

       Крупнейшие закупки стали предметом общественного обсуждения, но прозрачность процедур оформления госзаказа ФАС по-прежнему не устраивала — и в итоге многие аспекты процедур закупок были приведены к тем, что были изначально в 94-ФЗ. В частности, за 2016 год решением правительства заключение всех "несложных" строительных контрактов было возвращено в форму аукциона, а для оставшейся части "сложных" проектов значимость неценовых критериев была сокращена с 40% до 20%.


    Цифровая революция

       Нынешний этап реформы закупочной деятельности государства должен по идее снять сохранившиеся в контрактной системе противоречия за счет существенного прогресса в информатизации правительства. Успехи ФНС в контроле налоговых платежей, Минэкономики и ФАС — в объединении всех торгов на едином сайте, Федерального казначейства — в информатизации бюджетной сферы и Минфина — в области бюджетного планирования предполагается объединить в рамках единой информационной системы госзаказа (ЕИС). Это позволит решить одновременно все задачи, интересующие ведомства, участвующие в планировании, размещении, контроле и оплате всех товаров и услуг, которые закупает государство на 8 трлн руб. в год. Рабочие места в ЕИС должны обеспечить Минфину возможность планировать бюджетные расходы и оценивать адекватность цен поставщиков, ФАС — предоставить данные о соблюдении процедур размещения заказа обеими его сторонами и о состоянии конкуренции в этой сфере, для Минэкономики же ЕИС де-факто является инструментом мониторинга развития отраслей экономики и источником данных о госучастии в ней.

       Методическим обеспечением госзаказа до весны 2017 года занималось Минэкономики — идеологически этим блоком руководил замглавы ведомства Евгений Елин, курировавший запуск контрактной системы, всю нормотворческую работу, выработку требований к функционалу ЕИС, работу с заказчиками и поставщиками. Однако, как признают и в министерстве, и в Минфине, и в ФАС, к концу процесса передача работы над ЕИС Минфину и подконтрольному ему Федеральному казначейству выглядела все более обоснованной. Оставшиеся технические задачи, по словам главы казначейства Романа Артюхина, являются для оператора ЕИС рутинными, а решать вопросы тонкой настройки и методического сопровождения удобнее в связке "казначейство—Минфин".

       "Казначейства существуют в каждом субъекте. Информационно они обеспечены в самой высшей степени. Если казначейство будет следить за системой, то у ФНС будет возможность отслеживать деятельность фирм-однодневок и факты неуплаченного НДС. Именно так они должны работать в рамках государственного заказа",— отмечает куратор реформы в Белом доме, первый вице-премьер Игорь Шувалов. Техническое обеспечение работы ЕИС передано госкорпорации "Ростех" — она выбрана единственным поставщиком, что в Минфине объясняют уникальностью задачи: по словам замглавы ведомства Алексея Лаврова, "другую такую систему государство вряд ли соберется заказывать". Сейчас контракт Минфина с "Ростехом" находится в стадии подготовки, говорит господин Артюхин, корпорация "погружается в проблематику".


    Что делать

       "Ростеху" предстоит обеспечить работоспособность ЕИС в довольно сложной конфигурации: система должна содержать и постоянно обновлять данные единого каталога (де-факто прейскуранта всех закупок), включая спецификации и цены всех товаров и услуг, которые интересуют власти. Также в ЕИС будут храниться все данные о контрактах — от их планирования (в идеальном представлении Минфина — на трехлетний период), извещения о закупках, проведения процедур выбора поставщиков (запроса котировок, аукциона, конкурса и т. д.), заключения госконтрактов, контроля их выполнения и до окончательной фиксации в системе актов выполненных работ или документов о поставках и расчетах за них. Эта база данных должна давать ФАС возможность проверять конкурентность сделок и соблюдение участниками процедур в режиме онлайн, выдавать агрегированную статистику о числе и стоимости товаров, работ и услуг, а также об участниках торгов, их репутации, квалификациях и т. д. Для Минфина и казначейства ЕИС станет источником данных о госзаказчиках, состоянии бюджетных расчетов с ними и эффективности расходования казны.

       Более того, возможность сопряжения ЕИС с информационными системами ФНС, в частности реестром юрлиц и системой контроля уплаты налогов, позволяет ведомствам как проверять частных контрагентов государства в случае крупных госконтрактов, так и "выглядывать" за пределы бюджетной сферы — в частности, проверяя цепочки субподрядчиков и контролируя их на предмет распределения между ними налогооблагаемой прибыли,— и учитывать эти данные при выборе поставщиков для будущих госконтрактов. "Казначейство и электронные площадки будут связаны таким электронным протоколом, мимо которого даже мышь не должна будет прошмыгнуть",— говорит господин Шувалов. "Когда ЕИС заработает, непрозрачных участков в госзаказе не останется в принципе",— поддерживают первого вице-премьера в казначействе.

       Сейчас нерешенными остаются в основном периферийные вопросы работы ЕИС — например, продолжается теоретический спор ведомств о том, насколько глубоко необходимо изучать деятельность контрагентов государства при реализации казначейского сопровождения. Даже в самом казначействе признают, что хотели бы избежать "чрезмерного вмешательства в частный деловой оборот" — однако не готовы и допустить ситуации, при которой в цепочке посредников оседает 30-50% стоимости госконтракта. Среди видов закупок наибольшие сложности у ведомств вызывает контроль заказа работ и услуг: ФАС настаивает на установлении качественных и квалификационных показателей в качестве обязательных требований и снижении веса неценовых критериев при оценке предложений, конкретные же заказчики отмечают, что им часто важнее привлечь исполнителя, который оценит работу дороже, но выполнит ее качественно и в срок.

       Также у ведомств нет единства в вопросе контроля закупок госкомпаний. В Минэкономики и Минфине воспринимают их закупочную политику как антиконкурентную, но признают, что такие экономические агенты должны пользоваться большей свободой в расходах, чем распорядители бюджетных средств. В ФАС же больше обеспокоены процедурными вопросами и рассчитывают постепенно ужесточить регулирование закупок госкомпаний, сблизив его с требованиями закона о контрактной системе. Так, по словам замглавы службы Рачика Петросяна, идеальной в ФАС воспринимают модель, в которой заказчики по 44-му и 223-му законам заполняют в ЕИС одни и те же формы извещений и процедур — но при этом контрактные менеджеры госкомпаний могут игнорировать поля, относящиеся к бюджетным ограничениям. Таким образом, подрядчики не будут путаться в процедурных особенностях, которые изобретаются от заказчика к заказчику, а сконцентрируются на предложении лучших условий для заказчика.


    Кто виноват

       Сложность ЕИС и отсутствие головного ведомства-исполнителя, однако, вызвали неоднократные задержки и сбои в работе над ней. Так, в начале года работа системы была де-факто парализована. В Минэкономики это объясняют тем, что введенное в систему требование проверки казначейством публикации заказчиками планов-графиков закупок было блокирующим, при этом алгоритма автоматизированной проверки еще не было. В казначействе добавляют: не понимали, как работать с планами, и заказчики. В результате казначейство вручную контролировало поток новых данных, что регулярно вызывало отказы в публикации извещений о закупках. Проблема была решена смягчением контроля — в казначействе говорят, что темпы публикации извещений о закупках уже восстановлены, а алгоритм проверки планов будет доработан и введен в действие позже.

       Ужесточение же контроля над рыночным поведением АО с госучастием вызывает отчетливое противодействие. Так, по словам федерального чиновника, сейчас можно говорить о "тихом ползучем саботаже", с которым сталкивается исполнительная и законодательная власть в этой сфере. "Многие участники процесса построили свои площадки, все сделали, как будто закон исполняют — а по сути, никакой конкуренции. Есть хорошо организованные связи, — продолжает собеседник "Ъ".— Когда подают документы на участие в тендере, то машина не читает предложения — оказывается, они в большей части в фотографическом виде направляются на электронную площадку! Это все фикция".

       При этом чиновники отмечают — субподрядчики должны понимать, что за ними действует особый контроль со стороны казначейства и ФНС. "Мы можем легко оформлять им крупные авансы, вплоть 60-70%, если нужно, но каждый раз надо смотреть движение средств, приемку работ, списание оплаты, хотя отчетность об этих средствах можно сделать значительно легче,— говорит господин Шувалов.— К тому же надо научиться контролировать, чтобы выделенные средства были направлены на выполнение контракта. Новое законодательство должно обеспечить способность к конкуренции, которой до этого фактически не наблюдалось".


    Дайте срок

       Уже на финальном этапе обсуждения реформы — в апреле 2017 года — в Белом доме возникла еще одна интрига, связанная со сроками запуска системы. Обсуждение инициировал глава Федерального казначейства Роман Артюхин, осторожно высказавшийся о том, что ведомство считает разумным перенести окончательный срок "электрификации" всех закупок на год. Казначейству, выступающему расчетной системой для всех госзаказчиков, сдвиг сроков необходим для отработки всех процедур, которые в ежедневном режиме придется выполнять 200 тыс. госзаказчиков — в отрасли работает около 1 млн специалистов по закупкам, и для бесперебойного перехода на новые правила IT-системы придется перенастраивать, а людей — переобучать. Это решение 4 мая поддержал своим поручением и президент Владимир Путин: с 1 июля 2018 года заказчики получат право на определение поставщиков в электронной форме, и только с 1 января 2019 года оно станет обязанностью.

       При "цифровизации" закупок применяется принцип "погружения" опробованных в пилотных проектах методов и функций в "большую" систему контроля госзаказа — как в случае с системой контроля закупок лекарств, ряд наработок которой также войдет в ЕИС. Также президент уже поручил до 1 июля 2017 года перевести на электронные площадки, на которых закупается государство, обязательные закупки госкомпаний у малого бизнеса (напомним, последнему выделена квота в 10-18% таких закупок). По словам Игоря Шувалова, эту поправку к закону о закупках госкомпаний поддерживало правительство. "Чтобы торги по квоте МСП шли не на их корпоративных площадках, а на федеральных. Это даст совсем другой, более высокий уровень прозрачности",— говорит он.


       Отметим, что, несмотря на передачу полномочий по окончательной настройке ЕИС Минфину и казначейству, Белый дом решил сохранить и накопленный опыт Минэкономики, поручив ведомству заняться завершением работы над проблемными законопроектами о переводе закупок в электронный формат (такое решение было принято на совещании в правительстве 10 мая). Само рассмотрение документов во втором чтении предварительно запланировано на конец июня. Основной проблемой, которую предстоит решить за это время, будет подготовка более тридцати подзаконных актов и расчет тарифа, который будут вправе взимать операторы электронных площадок за свои услуги.

    ЭТП ГПБ, Статьи, 44 ФЗ, Госзакупки, 223-ФЗ
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    21 декабря 2021 г.

    В ближайшее время углеродные квоты станут товаром

    Подробнее

    12 января 2022 г.

    «Внутренний рынок» – должен стать своим

    Подробнее

    28 декабря 2021 г.

    Новогодний онлайн-квиз «Я Готов к 2022» и подарки от ЭТП ГПБ

    Подробнее

    21 декабря 2021 г.

    Чек-лист по увеличению прибыли через закупки и масштабированию бизнеса

    Подробнее

    10 декабря 2021 г.

    Что учесть для закупки качественной продукции. Разбор типовых ошибок заказчиков при описании объекта закупки.

    Подробнее

    06 декабря 2021 г.

    Состоялся X интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

    Подробнее

    06 декабря 2021 г.

    За что заказчиков штрафуют?

    Подробнее

    29 ноября 2021 г.

    Удорожание себестоимости контракта: какие условия стоит учитывать при изучении закупочной документации?

    Подробнее

    29 ноября 2021 г.

    К чему готовиться участникам аукциона с 01.01.2022: новые правила игры

    Подробнее

    22 ноября 2021 г.

    Претензионная работа со стороны заказчика: 5 ключевых этапов и типовые ошибки

    Подробнее

    22 ноября 2021 г.

    Топ-7 действий поставщика для подготовки к новшествам по 44-ФЗ с 01.01.2022 году

    Подробнее

    01 ноября 2021 г.

    ЗАКУПКА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

    Подробнее

    01 ноября 2021 г.

    Обоснование НМЦК при закупке услуг по охране. Приказ Росгвардии от 15.02.2021 года № 45

    Подробнее

    25 октября 2021 г.

    Каталог товаров, работ и услуг ЭТП ГПБ пополнился новыми товарами продукции пищевой промышленности

    Подробнее

    19 октября 2021 г.

    В Крыму завершилась II Общероссийская конференция «Госзаказ на берегах Тавриды»

    Подробнее

    18 октября 2021 г.

    ЗАКУПКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

    Подробнее

    08 октября 2021 г.

    Закупка продуктов питания – как учесть все требования закона и избежать рисков

    Подробнее

    04 октября 2021 г.

    Достижение углеродной нейтральности: Правительство Сахалинской области и ЭТП ГПБ внедрят цифровые инструменты

    Подробнее

    04 октября 2021 г.

    Госзаказ на берегах Тавриды II – с 6 октября

    Подробнее

    28 сентября 2021 г.

    Уведомление об изменении тарифной модели с 1 октября 2021 года

    Подробнее

    27 сентября 2021 г.

    5 шагов к правильной заявке и победе в закупке

    Подробнее

    20 сентября 2021 г.

    Бумажная форма закупки: когда можно проводить?

    Подробнее

    20 сентября 2021 г.

    Правомерно ли использование минимальной цены при определении НМЦК

    Подробнее

    10 сентября 2021 г.

    Закупка ТРУ при изменении цены по ФЗ № 223. Корректировка договора. Возможные риски

    Подробнее

    09 сентября 2021 г.

    Изменения в механизм проверки заказчиками опыта поставщиков вступят в силу с 1 января 2022 года

    Подробнее

    20 августа 2021 г.

    Правомерно ли заключение контракта с нулевой ценой по итогам закупок в рамках Законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ?

    Подробнее

    24 июня 2021 г.

    IX Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»

    Подробнее

    03 июня 2021 г.

    Расширение линейки дополнительных услуг на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    28 мая 2021 г.

    Прейскурантные закупки ПАО «Газпром» на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    11 мая 2021 г.

    ПредприниМАЙ

    Подробнее

    30 апреля 2021 г.

    Восстановите бизнес после пандемии — «ПредприниМАЙ!» на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    26 апреля 2021 г.

    Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой на действия (бездействия) заказчика по ФЗ №223

    Подробнее

    09 апреля 2021 г.

    Конференция по закупкам лекарственных средств состоялась в Оренбурге

    Подробнее

    09 апреля 2021 г.

    Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре в Йошкар-Оле

    Подробнее

    05 марта 2021 г.

    Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по ФЗ №223

    Подробнее

    04 марта 2021 г.

    Эксперты ЭТП ГПБ выступили на lll Пензенской конференции государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок»

    Подробнее

    04 марта 2021 г.

    Срок продления подачи заявок при внесении изменений в извещение

    Подробнее

    04 марта 2021 г.

    НАПРАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА О ДАЧЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ. ЕГО РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ЗАКУПОЧНОМ ПРОЦЕССЕ

    Подробнее

    18 февраля 2021 г.

    Правительство подготовило новый пакет поддержки МСП

    Подробнее

    01 февраля 2021 г.

    III Пензенская конференция государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок»

    Подробнее

    29 января 2021 г.

    Уведомление об изменении тарифной модели

    Подробнее

    24 января 2021 г.

    Новая услуга ЭТП ГПБ — калькулятор тарифов

    Подробнее

    18 января 2021 г.

    Обучающий Центр ЭТП ГПБ — итоги 2020 года

    Подробнее

    14 января 2021 г.

    Андрей Садофьев: ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!

    Подробнее

    21 декабря 2020 г.

    Новые Заказчики на площадке

    Подробнее

    16 декабря 2020 г.

    «Успеть до конца года: итоги и секретные приемы от экспертов по финансовым продуктам» – состоялась финансовая конференция ЭТП ГПБ

    Подробнее

    14 декабря 2020 г.

    Закон о закупках – наболевшие изменения и неотвратимые перспективы

    Подробнее

    14 декабря 2020 г.

    Новые Заказчики на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    07 декабря 2020 г.

    Закупка товаров в целях исполнения государственного (муниципального) контракта

    Подробнее

    07 декабря 2020 г.

    Новые заказчики октября-ноября на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    03 декабря 2020 г.

    Состоялся IX Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

    Подробнее

    30 ноября 2020 г.

    Заказчики октября 2020 года на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    19 октября 2020 г.

    Новые заказчики ЭТП ГПБ в августе и сентябре 2020

    Подробнее

    12 октября 2020 г.

    Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    06 октября 2020 г.

    Контур провел конференцию «Участие в торгах после пандемии»

    Подробнее

    05 октября 2020 г.

    Новые Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    01 октября 2020 г.

    Составление проекта договора. Возможность его корректировки

    Подробнее

    28 сентября 2020 г.

    Октябрь – месяц обучения для Заказчиков на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    23 сентября 2020 г.

    5 правил успешного тендерного специалиста

    Подробнее

    04 сентября 2020 г.

    Новые Заказчики июня-июля 2020 года на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    26 августа 2020 г.

    Правила национального режима при закупках. Изменения и практика применения

    Подробнее

    31 июля 2020 г.

    Новые типовые контракты разместили в ЕИС

    Подробнее

    13 июля 2020 г.

    ЭТП ГПБ – 8 лет с вами!

    Подробнее

    06 июля 2020 г.

    Взаимодействие поставщика с заказчиком до подведения итогов процедуры

    Подробнее

    29 июня 2020 г.

    Состоялась VIII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»

    Подробнее

    22 июня 2020 г.

    VIII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» пройдет онлайн

    Подробнее

    22 июня 2020 г.

    Минфин России разъяснил порядок осуществления закупок в предстоящие нерабочие дни 24 июня и 1 июля

    Подробнее

    01 июня 2020 г.

    ЭТП ГПБ дарит три дополнительных месяца использования Электронной подписи

    Подробнее

    21 мая 2020 г.

    Закупки в период распространения коронавирусной инфекции СOVID-19

    Подробнее

    18 мая 2020 г.

    Дистанционные способы идентификации личности для ЭП по рекомендации Минкомсвязи РФ

    Подробнее

    15 мая 2020 г.

    Приглашаем на онлайн-конференцию «Участие в закупках в условиях коронакризиса»

    Подробнее

    27 апреля 2020 г.

    Алгоритм закупки. Важные аспекты ее проведения

    Подробнее

    16 апреля 2020 г.

    Бесплатный электронный оборот от ЭТП ГПБ на 6 месяцев

    Подробнее

    13 апреля 2020 г.

    Поздравляем с Днем Космонавтики!

    Подробнее

    10 апреля 2020 г.

    ЭТП ГПБ – полный функционал в условиях карантина

    Подробнее

    09 апреля 2020 г.

    Антикризисная акция от ЭДО Электронной торговой площадки Газпромбанка

    Подробнее

    08 апреля 2020 г.

    Как работать в апреле – рекомендации, законодательство, форс-мажор, карантин

    Подробнее

    06 апреля 2020 г.

    Постановление Правительства РФ по особенностям осуществления закупок в период мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения

    Подробнее

    06 апреля 2020 г.

    Национальный режим в сфере закупок с 2020 года

    Подробнее

    06 апреля 2020 г.

    В Хабаровске прошел вебинар для компаний малого и среднего бизнеса по успешному участию в закупках по 223-фз

    Подробнее

    06 апреля 2020 г.

    ФАС РОССИИ ПОДГОТОВИЛА РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКАМ И ПЛОЩАДКАМ О РАБОТЕ ДО 30 АПРЕЛЯ

    Подробнее

    27 марта 2020 г.

    Онлайн-семинар Корпорации МСП для предпринимателей Великого Новгорода

    Подробнее

    16 марта 2020 г.

    Изменения в 223-ФЗ размещены для обсуждения

    Подробнее

    19 февраля 2020 г.

    Абсолют Банк и ЭТП Газпромбанка заключили договор о партнерстве

    Подробнее

    17 февраля 2020 г.

    Сроки и специфика подписания договоров по 223-ФЗ

    Подробнее

    10 февраля 2020 г.

    Торговый Портал – закупки ГК Газпром стали еще лучше

    Подробнее

    30 декабря 2019 г.

    Обязательная регистрация в ЕИС участников электронных процедур с 01.01.2020

    Подробнее

    25 декабря 2019 г.

    Диверсификация ОПК и реализация нацпроектов - чего ждать от предстоящего Форума-выставки  «ГОСЗАКАЗ»?

    Подробнее

    10 декабря 2019 г.

    Состоялся восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

    Подробнее

    28 ноября 2019 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ на Op-Ex Russia 2019

    Подробнее

    22 ноября 2019 г.

    Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

    Подробнее

    18 ноября 2019 г.

    Семинар по закупкам лекарств и медицинских средств в Ульяновской Области

    Подробнее

    12 ноября 2019 г.

    Завершилась конференция Госзаказ на берегах Тавриды

    Подробнее

    07 ноября 2019 г.

    Продолжается общероссийская конференция по государственным закупкам

    Подробнее

    05 ноября 2019 г.

    Госзаказ на берегах Тавриды – уже завтра!

    Подробнее

    07 октября 2019 г.

    Обучающий семинар в Ульяновске - Профессионализм заказчиков как фактор эффективности контрактной системы в сфере закупок

    Подробнее

    26 сентября 2019 г.

    25 сентября в Калининграде стартовала II Всероссийская конференция по закупкам

    Подробнее

    23 сентября 2019 г.

    Калининградский бизнес обсудит изменения законодательства контрактной системы

    Подробнее

    12 сентября 2019 г.

    Неисполнение поставщиком обязательств по контракту - практика ФАС и судов

    Подробнее

    19 августа 2019 г.

    Госзакупки у МСП увеличили до 20%

    Подробнее

    19 августа 2019 г.

    ФАС планирует реформировать 223-ФЗ о закупках госкомпаний

    Подробнее

    19 августа 2019 г.

    Разработаны единые документы в сфере закупок

    Подробнее

    08 июля 2019 г.

    Эксперты ЭТП ГПБ приняли участие в «II неделе контрактных отношений и закупок» в Ульяновске.

    Подробнее

    08 июля 2019 г.

    Представители ЭТП ГПБ обменялись опытом в сфере электронных закупок с Южной Кореей

    Подробнее

    08 июля 2019 г.

    Для выявления и пресечения картелей создана специальная программа

    Подробнее

    08 июля 2019 г.

    Минсельхоз подготовил поправки в закон для контроля качества закупаемого продовольствия

    Подробнее

    08 июля 2019 г.

    Утверждены требования к критериям отнесения товаров к инновационной продукции для формирования плана закупки по 223-ФЗ

    Подробнее

    07 июля 2019 г.

    В России могут ввести обязательное лабораторное исследование продуктов питания при госзакупках

    Подробнее

    07 июля 2019 г.

    Заказчики из специального перечня начнут проводить закрытые электронные торги с 2020 г.

    Подробнее

    07 июля 2019 г.

    Оплату госзакупок могут перевести на эскроу-счета

    Подробнее

    07 июля 2019 г.

    Госкомпании не будут учитывать закупку строительства морских судов при расчете годового объема закупок у МСП

    Подробнее

    07 июля 2019 г.

    Срок планирования закупок у МСП решили увеличить

    Подробнее

    07 июля 2019 г.

    Объем госзакупок в сфере информационной безопасности в первом полугодии 2019 г. снизился

    Подробнее

    07 июля 2019 г.

    Госзакупки лекарств выросли почти на 39%

    Подробнее

    07 июля 2019 г.

    Новый сервис от ЭТП ГПБ: открытие спецсчетов онлайн!

    Подробнее

    03 июля 2019 г.

    ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ГРАЖДАНСКИЙ РЫНОК ЗАКУПОК

    Подробнее

    03 июля 2019 г.

    ИЗМЕНЕНИЕ В ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

    Подробнее

    07 мая 2019 г.

    VII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»

    Подробнее

    21 сентября 2018 г.

    Сроки и специфика подписания договоров по 223-ФЗ

    Подробнее

    17 сентября 2018 г.

    Дополнен перечень отношений, регулирование которых не подпадает под действие 223-ФЗ

    Подробнее

    27 августа 2018 г.

    Описания предмета закупки в соответствии с поправками 223-ФЗ

    Подробнее

    22 августа 2018 г.

    Минфин установит требования к банкам, выдающим гарантии СМСП

    Подробнее

    16 августа 2018 г.

    Обеспечение заявки на участие в закупке. Виды и ограничения

    Подробнее

    15 августа 2018 г.

    Сложности участия стартапов в закупках по 223-ФЗ

    Подробнее

    06 августа 2018 г.

    Мифы об электронных торгах

    Подробнее

    17 июля 2018 г.

    Минфин введет ведомственный контроль закупок по 223-ФЗ

    Подробнее

    06 июля 2018 г.

    Кто и почему попадает в реестр ненадежных поставщиков

    Подробнее

    04 июля 2018 г.

    ФАС изменит закон для развития конкуренции в ГОЗ

    Подробнее

    02 июля 2018 г.

    Доступ к непубличной информации реестра договоров по 223-ФЗ будет расширен

    Подробнее

    29 июня 2018 г.

    Содержание отчета о заключенных договорах по 223-ФЗ с 1 июля 2018 года

    Подробнее

    29 июня 2018 г.

    Поправки Минфин сделают закупки госкомпаний более открытыми

    Подробнее

    26 июня 2018 г.

    Электронные закупки у субъектов МСП по 223-ФЗ откладываются

    Подробнее

    25 июня 2018 г.

    К чему приведут изменения на рынке закупок

    Подробнее

    07 июня 2018 г.

    Госкорпорации не смогут завышать требования к банковским гарантиям

    Подробнее

    01 июня 2018 г.

    Почему реформу электронных закупок необходимо переносить

    Подробнее

    28 мая 2018 г.

    Правовое регулирование закупок: процедурный контроль или экономическая эффективность?

    Подробнее

    25 мая 2018 г.

    Внеплановые проверки заказчиков

    Подробнее

    19 мая 2018 г.

    На ПМЮФ-2018 обсудили правовое регулирование закупок

    Подробнее

    27 апреля 2018 г.

    ФАС предлагает перевести госкомпании на закупку топлива по рыночным ценам

    Подробнее

    19 апреля 2018 г.

    Госзакупки испытывают на растяжение

    Подробнее

    04 апреля 2018 г.

    Минфин готовит правила работы со спецсчетами при госзакупках

    Подробнее

    02 апреля 2018 г.

    Минфин отчитается о госзакупках в 2017 году

    Подробнее

    29 марта 2018 г.

    Закупки госкомпаний все ближе к реформе

    Подробнее

    22 марта 2018 г.

    Госдума рассмотрит законопроект об экологичности госконтрактов

    Подробнее

    21 марта 2018 г.

    Закупки у СМСП обязательны для 1050 госкомпаний

    Подробнее

    21 марта 2018 г.

    Предприятия ОПК претендуют на гражданскую продукцию в госзаказе

    Подробнее

    21 марта 2018 г.

    Минфин подчеркнул важность допсервисов в ЕИС

    Подробнее

    20 марта 2018 г.

    Новые правила внесения в реестр договоров сведений о закупках у CМСП по 223-ФЗ

    Подробнее

    16 марта 2018 г.

    Глава ФАС акцентировался на проблеме картельных сговоров

    Подробнее

    05 марта 2018 г.

    Открыта запись на вебинар для поставщиков

    Подробнее

    21 февраля 2018 г.

    На что тратят деньги театры

    Подробнее

    19 февраля 2018 г.

    Минюст против унификации торгов по продаже имущества

    Подробнее

    16 февраля 2018 г.

    ФАС зафиксировала рост количества жалоб по 44-ФЗ в 2017 г.

    Подробнее

    08 февраля 2018 г.

    Минпромторг решил поддержать компании ОПК в торгах по 223-ФЗ

    Подробнее

    06 февраля 2018 г.

    Скорая информационная помощь для поставщика

    Подробнее

    03 февраля 2018 г.

    ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков

    Подробнее

    02 февраля 2018 г.

    ФАС усложнит жизнь недобросовестным жалобщикам

    Подробнее

    30 января 2018 г.

    Минфин и ФАС рассказали о специфике закупок аудиторских услуг

    Подробнее

    29 января 2018 г.

    Законопроект об унификации госзакупок без торгов принят в первом чтении

    Подробнее

    26 января 2018 г.

    «Роскосмос» заменит «Газпрому» иностранных поставщиков

    Подробнее

    25 января 2018 г.

    Минпромторг и МЭР усилят меры поддержки отечественных производителей телеком-оборудования

    Подробнее

    22 января 2018 г.

    Эксперт ФАС объяснил условия рассмотрения жалоб

    Подробнее

    19 января 2018 г.

    Комитет Госдумы одобрил поправки к 223-ФЗ и 44-ФЗ

    Подробнее

    19 января 2018 г.

    Развитие электронных закупок будет набирать обороты

    Подробнее

    11 января 2018 г.

    23-24 января пройдет вебинар для поставщиков

    Подробнее

    22 декабря 2017 г.

    43% всех закупок в госсекторе происходит с дисконтом менее 1%

    Подробнее

    22 декабря 2017 г.

    Топ-3 ожидаемых изменений 223-ФЗ в 2018 году

    Подробнее

    21 декабря 2017 г.

    Топ-3 изменений в 223-ФЗ за 2017 год

    Подробнее

    18 декабря 2017 г.

    Госдума во втором чтении приняла существенные поправки к 223-ФЗ и 44-ФЗ

    Подробнее

    14 декабря 2017 г.

    Только 34% закупок регионов можно назвать прозрачными

    Подробнее

    11 декабря 2017 г.

    Операторы ЭТП предупредили об опасностях монополизации «секретных» закупок

    Подробнее

    08 декабря 2017 г.

    126 крупнейших заказчиков могут перейти в закрытую систему закупок

    Подробнее

    04 декабря 2017 г.

    ФАС даст доступ банкам к блэклисту поставщиков

    Подробнее

    01 декабря 2017 г.

    Интерес к электронным магазинам продолжает расти

    Подробнее

    15 ноября 2017 г.

    Госзакупки в строительстве станут проще

    Подробнее

    03 ноября 2017 г.

    ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков

    Подробнее

    30 октября 2017 г.

    Мнение экспертов рынка об изменениях в законе 223-ФЗ

    Подробнее

    20 октября 2017 г.

    «Ростех» описал этапы информатизации госзакупок

    Подробнее

    06 октября 2017 г.

    ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков

    Подробнее

    04 октября 2017 г.

    Госзаказ и закупки госкомпаний - один из ключевых элементов экономической поддержки МСП

    Подробнее

    28 сентября 2017 г.

    Минфин готовит законопроект по унификации требований к банковским гарантиям для субъектов МСП

    Подробнее

    22 сентября 2017 г.

    Минэкономразвития предлагает проводить торги по реализации госимущества по 44-ФЗ

    Подробнее

    05 сентября 2017 г.

    7 ноября начнётся новый курс профессиональной подготовки поставщиков

    Подробнее

    05 сентября 2017 г.

    Открыта регистрация на семинар для поставщиков по участию в торгах на ЭТП ГПБ

    Подробнее

    04 сентября 2017 г.

    Контроль за закупками госкомпаниями морской и авиатехники будет усилен

    Подробнее

    21 августа 2017 г.

    Основы участия товаров иностранного происхождения в государственных тендерах: обязательные условия и о чем не стоит забывать

    Подробнее

    18 августа 2017 г.

    Минэнерго предложило исключить из закупок по 223-ФЗ сделки с недвижимостью

    Подробнее

    17 августа 2017 г.

    ФАС расширил доступ к госконтрактам на оказание услуг общепита

    Подробнее

    11 августа 2017 г.

    Родственники заказчика не смогут принять участие в закупках по 223-ФЗ

    Подробнее

    24 июля 2017 г.

    Число компаний обязанных закупать часть продукции у СМСП увеличится в 2 раза

    Подробнее

    24 июля 2017 г.

    Пользователи ГИСП получили доступ к сервисам ЭТП ГПБ

    Подробнее

    19 июля 2017 г.

    Доля закупок у СМСП по 223-ФЗ составила 11% в первом полугодии 2017

    Подробнее

    17 июля 2017 г.

    Внедрение комплаенс-контроля снизит риски нарушения организациями ОПК требований 44-ФЗ и 223-ФЗ

    Подробнее

    30 июня 2017 г.

    Минфин разработал законопроект о получении долгов по госконтрактам через "третьих лиц"

    Подробнее

    26 июня 2017 г.

    Банк России утвердил Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг МФО

    Подробнее

    24 июня 2017 г.

    Поставщики жалуются ФАС, что критерии оценки субъективны, что дальше?

    Подробнее

    23 июня 2017 г.

    Реформа по переводу госзакупок в электронный вид откладывается до 2019 года

    Подробнее

    19 июня 2017 г.

    Недобросовестный поставщик примет участие в госзакупках

    Подробнее

    19 июня 2017 г.

    Условия переноса срока исполнения контракта

    Подробнее

    16 июня 2017 г.

    Специфика российско-белорусских отношений в сфере закупок

    Подробнее

    09 июня 2017 г.

    Как определить вероятность победы в тендере

    Подробнее
    Позвонить