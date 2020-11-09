С 1 января 2021 г. вводится порядок ведения банковских счетов Федерального казначейства

Положение Банка России N 735-П разработано в связи с переходом Казначейства России на проведение операций через единый казначейский счет. Положение устанавливает порядок расчетного и кассового обслуживания банковских счетов, включая требования к формированию платежных документов.

При открытии ТОФК банковских счетов, предназначенных для выдачи и внесения наличных денег, органы Федерального казначейства представляют в банки списки организаций, в которых указываются сроки выплаты заработной платы по каждой организации.

Органы Федерального казначейства обеспечивают перевод денежных средств на банковские счета, предназначенные для выдачи и внесения наличных денег, с учетом того, чтобы обеспечить поступление денежных средств при переводе их платежными поручениями в электронном виде не позднее дня выдачи наличных денег, а при переводе денежных средств платежными поручениями на бумажном носителе — не позднее рабочего дня, предшествующего дню выдачи наличных денег.

В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России. При регистрации текст документа может быть изменен.

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