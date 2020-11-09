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    Нужно ли использовать каталог лекарственных препаратов при размещении закупки в ЕИС

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    Министерство здравоохранения РФ сообщило о поэтапном переходе на обязательное использование при закупках лекарств единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов для медицинского применения. Часть заказчиков уже начала размещать информацию в Единой информационной системе (ЕИС) с помощью справочника. Причем без возможности ввести данные в ручном режиме.

    Если нужной позиции в справочнике не было, заказчикам приходилось обращаться в службу технической поддержки ЕИС, чтобы точечно разместить данные вручную и дополнить справочник.

    Сведения из справочника необходимо использовать на разных этапах проведения закупки. При подготовке документации о закупке — для расчета НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, начальной цены единицы товара. А также на этапе заключения и исполнения контракта — при применении формы типового контракта на поставку лекарственных средств и направлении сведений в реестр контрактов.

    Всех участников следующего этапа перехода на обязательное использование справочника Минздрав информирует дополнительно, а также проводит обучение совместно с Федеральным казначейством. 

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