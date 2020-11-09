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    Что изменится в работе с ЕИС

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    Министерство финансов РФ и Федеральное Казначейство обсудили планы по развитию Единой информационной системы (ЕИС) в госзакупках на следующий год. 

    После оптимизации системы в ней появится электронный контракт при госзакупках у единственного поставщика. Кроме этого формировать и подписывать акты о приемке товаров (работ, услуг) нужно будет в электронной форме. Сейчас стороны по контракту при его исполнении «вправе» это сделать по взаимному согласию.

    Также в ЕИС установят механизм расчета и мониторинга достижения квоты закупок российских товаров, а также товаров стран ЕАЭС. А обжаловать действия заказчиков в ФАС поставщики будут через личные кабинеты ЕИС.

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