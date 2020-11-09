Плановые проверки организаций в 2021 г. заменят инспекционные визиты

Министерство экономического развития РФ предлагает заменить в 2021 г. плановые проверки бизнеса инспекционными визитами. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля после 1 июля 2021 г., но не позднее, чем за 20 рабочих дней до даты начала проведения плановой проверки в форме выездной проверки, включенной в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 г., может быть принято решение о проведении вместо нее инспекционного визита», — говорится в проекте постановления, разработанном Минэкономразвития.

О проведении инспекционного визита вместо плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель будет уведомляться в течение 10 рабочих дней.

Также планируется установить, что проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 г. могут проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.

Срок проведения плановых проверок, дата начала которых наступает позже 30 июня 2021 г., согласно проекту постановления, не сможет превышать 10 рабочих дней.