Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Плановые проверки организаций в 2021 г. заменят инспекционные визиты

    Плановые проверки организаций в 2021 г. заменят инспекционные визиты

    Поделиться

    Министерство экономического развития РФ предлагает заменить в 2021 г. плановые проверки бизнеса инспекционными визитами. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

    «Органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля после 1 июля 2021 г., но не позднее, чем за 20 рабочих дней до даты начала проведения плановой проверки в форме выездной проверки, включенной в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 г., может быть принято решение о проведении вместо нее инспекционного визита», — говорится в проекте постановления, разработанном Минэкономразвития.

    О проведении инспекционного визита вместо плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель будет уведомляться в течение 10 рабочих дней.

    Также планируется установить, что проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 г. могут проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.

    Срок проведения плановых проверок, дата начала которых наступает позже 30 июня 2021 г., согласно проекту постановления, не сможет превышать 10 рабочих дней.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить