Объем закупок госкомпаний у субъектов МСП за 9 месяцев составил 2,7 трлн руб.

Объем закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за 9 месяцев текущего года составил 2,7 трлн руб. Об этом сообщил советник гендиректора «Корпорации МСП» Виталий Машков на семинаре-совещании по взаимодействию ПАО «Газпром» с поставщиками инновационной продукции из числа субъектов МСП, пишет «Интерфакс».

По его словам, в прошлом году закупки крупнейших госкомпаний у субъектов МСП превысили 3,7 трлн руб., а за 9 месяцев этого года достигли 2,7 трлн руб. Целевой показатель на весь 2020 г. — 3,5 трлн руб.

На текущий момент на закупки у субъектов МСП приходится 44,7% от общего объема закупок крупнейших госкомпаний. Сейчас обязательная квота закупок у субъектов МСП установлена на уровне 18%.

По данным «Корпорации МСП», большая часть закупок госкомпаний у субъектов МСП приходится на производственный сектор — 1,7 трлн рублей (65,3%). Еще 15,2% (416 млрд рублей) таких закупок связаны с приобретением товаров, работ, услуг в высокотехнологическом секторе, а оставшиеся 19,5% (532 млрд рублей) — на товары массового сектора.

При этом большая часть «высокотехнологичных закупок» связана с приобретением компьютерного оборудования (50% таких закупок) и программного обеспечения (включая разработку, консультационные услуги и т.п. — 25%).

Машков отметил также, что за 9 месяцев 2020 г. объем закупок госкомпаниями инновационной продукции составил 664 млрд руб. Из них на долю субъектов МСП пришлось почти 50 млрд руб. По результатам прошлого года эти показатели составили соответственно 298 млрд руб. и 63 млрд руб.